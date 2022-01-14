ВМС США представили концепт боевого корабля нового поколения

Вашингтон, 14 января. В Соединенных Штатах представили макет эсминца DDG (X), который планируют вооружить гиперзвуковыми ракетами и лазерами.

DDG(X) должен стать крупнейшим эсминцем из состава ВМС США за последние 20 лет. При этом корабль станет носителем оружия направленной энергии, передает USNI News.

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Эсминец оснастят лазерами для поражения ракет противника. Предполагается, что DDG(X) будут использоваться для маневров в Арктическом регионе.

Кроме того, ВМС США намерены оснастить лазерным оружием еще и эсминец Preble. Боевая установка уже прошла серию испытаний в 2021 году.