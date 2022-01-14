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ВМС США представили концепт боевого корабля нового поколения

  /   Обновлено: 14 января 2022 20:52
Армия
ВМС США представили концепт боевого корабля нового поколения
wikipedia.org  /  Seaman Alyssa Weeks / Public Domain

Вашингтон, 14 января. В Соединенных Штатах представили макет эсминца DDG (X), который планируют вооружить гиперзвуковыми ракетами и лазерами.

DDG(X) должен стать крупнейшим эсминцем из состава ВМС США за последние 20 лет. При этом корабль станет носителем оружия направленной энергии, передает USNI News.

ВМС США представили концепт боевого корабля нового поколения
Prt Scr twitter.com / @USNINews

Эсминец оснастят лазерами для поражения ракет противника. Предполагается, что DDG(X) будут использоваться для маневров в Арктическом регионе.

Кроме того, ВМС США намерены оснастить лазерным оружием еще и эсминец Preble. Боевая установка уже прошла серию испытаний в 2021 году.

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вмс сша эсминец ddg(x)
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