Ford занял пятую позицию в рейтинге компаний по капитализации

Дирборн, 14 января. Рыночная стоимость автоконцерна Ford первый раз в истории вышла за пределы 100 млрд долларов, сообщает CNBC.

Новый рекорд поставлен объемом капитализации автомобилестроительной корпорации из США. Стоимость Ford растет на планах компании по электрификации авто.

Концерн установил рекорд, обойдя в перечне General Motors. Новое место организации в списке игроков рынка по капитализации — пятое. Первое место рейтинга занимает Tesla. Далее идут Toyota, Volkswagen, а также китайская компания BYD.

Ценник акций Ford с начала года поднялся на 20% в связи с «зелеными» намерениями предприятия. В частности, фирма готовится создавать электрифицированный пикап F-150.

Руководитель корпорации Джим Фэрли в конце прошлого года заявил, что Ford собирается в два раза увеличить производство электромобилей-кроссоверов Mustang Mach-E (до 80 тыс. экземпляров). Днем ранее, ценные бумаги фирмы подорожали на 5,7%, вплоть до 25,87 доллара за штуку. Также Ford планирует вложить 230 млн фунтов стерлингов в создание компонентов под электрокары на британском заводе, а к 2030 году автопроизводитель хочет перейти исключительно на разработку электромобилей (для европейского рынка).

В Ford недавно решили поставить на электромотор культовый пикап F-100. Впервые эта модель попала на американский рынок в далеком 1978 году.