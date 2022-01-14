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Волочкова вспомнила, как Собчак начинала свою карьеру в Москве

Шоу-бизнес
Волочкова вспомнила, как Собчак начинала свою карьеру в Москве
Prt Scr youtube.com  /  Ксения Собчак

Москва, 14 января. Ксения Собчак до своего становления как журналистка и телеведущая была обычной тусовщицей. В определенный момент жизни она поняла, как можно быстро пробиться на вершину столичного шоу-бизнеса. Об избранном ею пути рассказала экс-балерина Анастасия Волочкова.

Перебравшись из Санкт-Петербурга в Москву, Волочкова поддерживала связь с Людмилой Нарусовой, матерью Собчак. По ее же просьбе тогда еще балерина выделяла им с дочерью билеты на различные мероприятия.

Волочковой начали регулярно поступать звонки от Собчак, и вскоре они сблизились, хотя о дружбе речи и не было. Тем не менее женщины вращались в одних и тех же компаниях, устраивали совместные посиделки. В какой-то момент, по словам экс-балерины, Собчак начала устраивать конфликты со знаменитостями, за счет которых намеревалась поднять собственную медийность. Волочкова в то время уже жила с олигархом Сулейманом Керимовым. На одном из показов Versace между ней и Собчак разгорелся скандал.

«И когда я выходила в белом роскошном королевском платье, то на глазах изумленных зрителей она подошла и облила меня бокалом красного вина. Тем самым Собчак, конечно, привлекла внимание журналистов», — приводит слова экс-балерины Teleprogramma.pro.

С этого и начался путь Собчак на медийный олимп. Волочкова также внесла ясность в историю с нефтяным магнатом Вячеславом Лейбманом, которого к ней якобы ревновала светская львица. По словам Волочковой, у нее с ним не было никакого романа. Сама же Собчак на тот момент уже встречалась с Умаром Джабраиловым.

Ранее Волочкова раскритиковала руководство Большого театра, из которого ушла со скандалом. По ее словам, в Большом хотели, чтобы балерина ушла «на помойку», а она попала в королевский Альберт-холл в Лондоне, сообщает телеканал «360».

Ведущая популярного YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» не так давно разместила в своем Instagram-аккаунте фото, на котором предстала перед поклонниками обнаженной в купели. Некоторые фолловеры звезды в комментариях под снимком обвинили ее в подражании Волочковой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Волочкова вспомнила, как Собчак начинала свою карьеру в Москве
собчак волочкова телеведущая
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