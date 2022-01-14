Клубок противоречий: почему Казахстан оказался в сложной геополитической ситуации

Казахстан находится в крайне сложной и необычной геополитической ситуации. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Ранее министр информации Казахстана Аскар Умаров заявил в интервью Sputnik Казахстан, что власти страны обсудят новые меры по обеспечению межнационального согласия после трагических событий, произошедших в начале 2022 года.

«Несмотря на всякого рода слухи, которые окружают личность Умарова, мы должны уважать мнение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева: если он назначает людей на определенные должности, это значит, что он доверяет их квалификации, — заметил Солонников. — Ну а то, что в Казахстане должен царить баланс между разными силами и направлениями — это несомненно».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам политолога, Казахстан находится в сложной геополитической ситуации — «даже более сложной, чем Россия».

«Это и культурно-экономическое влияние Китая (следует заметить, что беспорядки проходили на территориях, где фиксировались антикитайские настроения), и вовлеченность в тюркский мир, и воздействие исламских фундаменталистов, и, без сомнения, процессы евразийской интеграции, — сказал эксперт. — Кроме того, давайте не будем забывать про включенность казахстанской элиты в европейские процессы! Достаточно вспомнить, что советником Нурсултана Назарбаева некоторое время был сам британский премьер-министр Тони Блэр! Так что межнациональные и межкультурные процессы в Казахстане крайне важны».

Ранее политолог Международного центра политических исследований Владимир Брутер объяснил, почему Западу были выгодны беспорядки в Казахстане.