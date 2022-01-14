«Оператор ГТС Украины» отметил падение фактического потребления газа в стране

Киев, 14 января. Украина за 2021 год снизила потребление голубого топлива на 6,6% — до 26,8 млрд кубометров. Такие данные озвучила пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».

На нужды населения ушло 8,6 млрд «кубов» газа — почти на 5% больше, чем в 2020 году. Этот объем составляет 31,9% от совокупного потребления энергоносителя.

Производители тепла потребили 6,3 млрд куб. м, уменьшив этот показатель на 24%, что составляет 23,5% от общего потребленного объема. Промышленность, бюджетные организации и иные небытовые потребители использовали 11,9 млрд кубометров газа, что почти на 3% меньше, чем в 2020 году. Это 44,6% от суммарно потребленного сырья.

Среднесуточный объем российских поставок в ЕС через Украину с 1 по 9 января сократился до 54 млн кубических метров. Это оказалось примерно на 55% ниже, чем наблюдалось в конце декабря.