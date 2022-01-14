Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 22:25
22:11
Общество
Тверской суд в Москве на два месяца отправил под стражу хакеров из REvil
22:06
Общество
Диетолог Манакер посоветовала худеющим отказаться от сахара в кофе
21:55
Экономика
WSJ: Европа не сможет ввести санкции против Москвы из-за зависимости от российского газа
21:54
Весь мир
Результат многолетней эксплуатации: тысячи граждан Мали вышли на митинг против Франции
21:53
Общество
Собянин призвал готовится к любому сценарию распространения омикрон-штамма
21:45
Политика
Вице-премьер Новак: Россия и «Газпром» не виноваты в энергокризисе в Европе
21:41
Весь мир
Общественники ЦАР призвали жителей сплотиться для достижения полной отмены эмбарго ООН
21:37
Происшествия
Скончался режиссер фильма «Дива» Жан-Жак Бенекс
21:29
Политика
Пентагон заявил об отсутствии необходимости создавать горячую линию по Украине с Россией
21:13
Весь мир
Разрушая Ирак: как Буш-младший и Блэр планировали свержение Саддама Хусейна
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ливийцы обвинили спецсоветника ООН Уильямс в провале процесса политического урегулирования

Весь мир
Ливийцы обвинили спецсоветника ООН Уильямс в провале процесса политического урегулирования
wikipedia.org  / 

Триполи, 14 января. Член ливийского Учредительного собрания по разработке конституции Ибрагим аль-Баба выступил с резкой критикой поведения специального советника генерального секретаря ООН Стефани Уильямс, назвав ее деятельность «сплошной неразберихой» и вмешательством во внутренние дела государства.

«На этот раз она хочет довести до конца искаженную дорожную карту, которую сама и нарисовала», — добавил политик в своем заявлении.

По его словам, американский дипломат, стоявшая за разработкой программы переходного периода, продолжает «тасовать карты», и именно из-за нее ливийцы теперь расплачиваются за сорванные выборы.

«Советник ООН нарушила правила миссии и свою конкретную роль в наблюдении за политическим процессом. Она руководствовалась личными выгодами и желанием «для галочки» добавить в свою биографию проведение выборов в Ливии, не глядя при этом на их надежность и последствия», — заявил член Учредительного собрания.

Несколько дней назад в интервью агентству CNN Стефани Уильямс подчеркнула необходимость организации избирательного процесса в североафриканской стране до конца июня текущего года, чтобы граждане в кратчайшие сроки могли осуществить свое право и проголосовать. Данное заявление вызвало возмущение у самих ливийцев, особенно в свете внезапного появления Уильямс на политической арене в середине декабря за несколько недель до несостоявшихся выборов. Эксперты утверждают, что именно ее назначение вызвало множество проблем в стране, включая бунт вооруженных группировок в Триполи и захват ими правительственных зданий, произошедший всего за неделю до так и несостоявшегося голосования.

«Из-за неспособности Организации Объединенных Наций и ее миссии защитить дорожную карту от препятствий и ввиду их отсутствия на месте событий в критические моменты политический процесс провалился. Внезапной отставке главы МООНПЛ Яна Кубиша в конце ноября прошлого года предшествовали многие признаки, которые не пошли на пользу ливийцам», — заявил эксперт Мухаммад ар-Рашид, комментируя события в стране на международном уровне.

По его словам, результатом стали очередные разногласия, нарушения законов и хаос, которые в итоге закончились переносом выборов. При этом миссия ООН не смогла проконтролировать действия национальных политиков, препятствовавших электоральным процедурам, несмотря на угрозы санкциями со стороны многих западных государств.

«Сейчас же и Россия делает шаг в пользу Ливии, приглашая советника Стефани Уильямс в Москву для получения разъяснений относительно видения и целей Организации Объединенных Наций по вопросам урегулирования. Власти также намерены обсудить с дипломатом ее противоречивые и отвергаемые ливийцами действия», — подытожил политолог.

Представитель МИД РФ Сергей Вершинин ранее направил Уильямс приглашение прибыть в Москву на переговоры. Ожидается, что встреча состоится 17 января.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Ливийцы обвинили спецсоветника ООН Уильямс в провале процесса политического урегулирования
оон ливия
Комментировать