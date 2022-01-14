Ливийцы обвинили спецсоветника ООН Уильямс в провале процесса политического урегулирования

Триполи, 14 января. Член ливийского Учредительного собрания по разработке конституции Ибрагим аль-Баба выступил с резкой критикой поведения специального советника генерального секретаря ООН Стефани Уильямс, назвав ее деятельность «сплошной неразберихой» и вмешательством во внутренние дела государства.

«На этот раз она хочет довести до конца искаженную дорожную карту, которую сама и нарисовала», — добавил политик в своем заявлении.

По его словам, американский дипломат, стоявшая за разработкой программы переходного периода, продолжает «тасовать карты», и именно из-за нее ливийцы теперь расплачиваются за сорванные выборы.

«Советник ООН нарушила правила миссии и свою конкретную роль в наблюдении за политическим процессом. Она руководствовалась личными выгодами и желанием «для галочки» добавить в свою биографию проведение выборов в Ливии, не глядя при этом на их надежность и последствия», — заявил член Учредительного собрания.

Несколько дней назад в интервью агентству CNN Стефани Уильямс подчеркнула необходимость организации избирательного процесса в североафриканской стране до конца июня текущего года, чтобы граждане в кратчайшие сроки могли осуществить свое право и проголосовать. Данное заявление вызвало возмущение у самих ливийцев, особенно в свете внезапного появления Уильямс на политической арене в середине декабря за несколько недель до несостоявшихся выборов. Эксперты утверждают, что именно ее назначение вызвало множество проблем в стране, включая бунт вооруженных группировок в Триполи и захват ими правительственных зданий, произошедший всего за неделю до так и несостоявшегося голосования.

«Из-за неспособности Организации Объединенных Наций и ее миссии защитить дорожную карту от препятствий и ввиду их отсутствия на месте событий в критические моменты политический процесс провалился. Внезапной отставке главы МООНПЛ Яна Кубиша в конце ноября прошлого года предшествовали многие признаки, которые не пошли на пользу ливийцам», — заявил эксперт Мухаммад ар-Рашид, комментируя события в стране на международном уровне.

По его словам, результатом стали очередные разногласия, нарушения законов и хаос, которые в итоге закончились переносом выборов. При этом миссия ООН не смогла проконтролировать действия национальных политиков, препятствовавших электоральным процедурам, несмотря на угрозы санкциями со стороны многих западных государств.

«Сейчас же и Россия делает шаг в пользу Ливии, приглашая советника Стефани Уильямс в Москву для получения разъяснений относительно видения и целей Организации Объединенных Наций по вопросам урегулирования. Власти также намерены обсудить с дипломатом ее противоречивые и отвергаемые ливийцами действия», — подытожил политолог.

Представитель МИД РФ Сергей Вершинин ранее направил Уильямс приглашение прибыть в Москву на переговоры. Ожидается, что встреча состоится 17 января.