США заявили о готовности обсудить с КНДР спорные вопросы в двусторонних отношениях

Вашингтон, 14 января. США готовы сесть за стол переговоров с Северной Кореей, чтобы обсудить накопившиеся проблемные вопросы в двусторонних отношениях, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон настроен на диалог с КНДР, однако Пхеньян до сих пор не продемонстрировал готовности к таким действиям. Кирби заявил, что политическое урегулирование остается для США приоритетным, хотя американская сторона готова при необходимости задействовать в отношении северокорейцев «различные инструменты».

«Разумеется, мы готовы сесть за стол переговоров, однако Пхеньян до сих пор не показал каких-либо признаков готовности это сделать», — сказал Кирби.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ядерная программа КНДР является постоянной угрозой. Он осудил Пхеньян за проведение новых ракетных пусков.