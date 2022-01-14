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США заявили о готовности обсудить с КНДР спорные вопросы в двусторонних отношениях

Армия
США заявили о готовности обсудить с КНДР спорные вопросы в двусторонних отношениях
pixabay.com

Вашингтон, 14 января. США готовы сесть за стол переговоров с Северной Кореей, чтобы обсудить накопившиеся проблемные вопросы в двусторонних отношениях, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон настроен на диалог с КНДР, однако Пхеньян до сих пор не продемонстрировал готовности к таким действиям. Кирби заявил, что политическое урегулирование остается для США приоритетным, хотя американская сторона готова при необходимости задействовать в отношении северокорейцев «различные инструменты».

«Разумеется, мы готовы сесть за стол переговоров, однако Пхеньян до сих пор не показал каких-либо признаков готовности это сделать», — сказал Кирби.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ядерная программа КНДР является постоянной угрозой. Он осудил Пхеньян за проведение новых ракетных пусков.

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