Правительство Нигерии разблокировало работу Twitter на территории республики

Абуджа, 14 января. Правительство Нигерии разрешило работу Twitter на территории страны после семи месяцев блокировки.

Ранее администрация ресурса удалила сообщения лидера республики Мухаммаду Бухари о гражданской войне 1967–1970 годов. Президент опубликовал пост, осуждающий действия сепаратистов, против которых воевал в минувшем конфликте. Модераторы посчитали, что материал нарушает политику компании. В результате правительство Абуджи приостановило работу платформы.

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С момента блокировки ресурса руководство медиагиганта вело переговоры с властями. После достижения согласия и обсуждения ряда условий дальнейшего взаимодействия государственный аппарат африканской республики пошел навстречу Twitter и отменил ограничение.

«Федеральное правительство Нигерии поручило мне проинформировать общественность о том, что президент Мухаммаду Бухари одобрил возобновление работы Twitter в стране», — заявил генеральный директор Агентства по развитию информационных технологий Кашифу Инува Абдуллахи.

Ранее Центральный банк Нигерии (CBN) сообщил о запуске цифровой валюты eNaira. Разработкой инновации занималась барбадосская компания Bitt Inc.