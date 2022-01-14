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Правительство Нигерии разблокировало работу Twitter на территории республики

Весь мир
Правительство Нигерии разблокировало работу Twitter на территории республики
pixabay.com  / 

Абуджа, 14 января. Правительство Нигерии разрешило работу Twitter на территории страны после семи месяцев блокировки.

Ранее администрация ресурса удалила сообщения лидера республики Мухаммаду Бухари о гражданской войне 1967–1970 годов. Президент опубликовал пост, осуждающий действия сепаратистов, против которых воевал в минувшем конфликте. Модераторы посчитали, что материал нарушает политику компании. В результате правительство Абуджи приостановило работу платформы.

Правительство Нигерии разблокировало работу Twitter на территории республики
flickr.com / @UNIDO

С момента блокировки ресурса руководство медиагиганта вело переговоры с властями. После достижения согласия и обсуждения ряда условий дальнейшего взаимодействия государственный аппарат африканской республики пошел навстречу Twitter и отменил ограничение.

«Федеральное правительство Нигерии поручило мне проинформировать общественность о том, что президент Мухаммаду Бухари одобрил возобновление работы Twitter в стране», — заявил генеральный директор Агентства по развитию информационных технологий Кашифу Инува Абдуллахи.

Ранее Центральный банк Нигерии (CBN) сообщил о запуске цифровой валюты eNaira. Разработкой инновации занималась барбадосская компания Bitt Inc.

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африка нигерия
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