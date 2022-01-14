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Польская армия вместо ожидаемых танков Abrams получит старые Т-72

Армия
Польская армия вместо ожидаемых танков Abrams получит старые Т-72
wikipedia.org  /  mil.ru

Варшава, 14 января. Вооруженные силы Польши вместо ожидаемых американских танков M1A2 Abrams получат старые Т-72М/М1, прошедшие процесс модернизации и техобслуживания.

По информации издания Defence24, в 2022 году сухопутные войска получат 125 танков, которые выпускались по советской лицензии еще во времена Варшавского договора. В общей сложности армия намеревается провести капитальный ремонт 230 танков Т-72. Эти работы будут стоить Польше более 440 миллионов долларов.

Ранее польский генерал Мечислав Гокул заявил, что закупка американских танков Abrams обернется для республики катастрофическими последствиями. По его словам, власти пошли на сделку с США в угоду политическим, но не военным нуждам. Жертвой такого подхода станет оборонная промышленность Польши.

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