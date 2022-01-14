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Один человек погиб в результате автомобильной аварии в Ростовской области
Происшествия
Один человек погиб в результате автомобильной аварии в Ростовской области
Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области  /  отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 14 января. В Ростовской области на 138 км автодороги Котельниково-Песчанокопское в результате автомобильной аварии погиб человек. Его автомобиль буквально разорвало на части.

Как сообщили в отделе пропаганды регионального ГИБДД, водитель автомобиля KIA не учел метеорологических условий и не справился с управлением. В результате заноса, автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с груженым КамАЗом. 

Один человек погиб в результате автомобильной аварии в Ростовской области
Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

В результате аварии водитель KIA получил травмы различной степени тяжести. Был доставлен в медицинское учреждение, где и скончался. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства данного инцидента. 

Один человек погиб в результате автомобильной аварии в Ростовской области
Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Ранее ФАН рассказывал, как ростовская пенсионерка погибла на улице 40 лет Победы под колесами КамАЗа, переходив проезжую часть. Грузовик наехал на пешехода на нерегулируемом переходе.

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