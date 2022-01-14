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Верховный суд США заблокировал требование Байдена об обязательной вакцинации

Весь мир
Верховный суд США заблокировал требование Байдена об обязательной вакцинации
pixabay.com  /  Free-Photos

Вашингтон, 14 января. Верховный суд США в четверг заблокировал указ президента Джо Байдена об обязательной вакцинации и тестировании для сотрудников предприятий. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В частности, ВС заблокировал требование, чтобы работники крупных компаний еженедельно вакцинировались или проходили тестирование. Судьи посчитали, что решение, вынесенное Управлением по охране труда (OSHA), превышает полномочия ведомства.

«Конгресс не предоставил OSHA прав по более широкому регулированию здравоохранения. Требование о вакцинации 84 миллионов американцев, отобранных просто потому, что они работают в компаниях с более чем 100 сотрудниками, относится к этой категории», — говорится в постановлении.

Министр труда США Марти Уолш назвал решение суда «серьезной неудачей для здоровья и безопасности работников». Американская медицинская ассоциация также заявила, что она «глубоко разочарована».

Байден в своем заявлении сказал, что Верховный суд принял решение заблокировать требования, которые «являются жизненно важными для работников». Президент призвал предприятия добровольно ввести обязательную вакцинацию для защиты сотрудников.

«Суд постановил, что моя администрация не может использовать полномочия, предоставленные ей конгрессом, чтобы потребовать вакцинации. Но это не мешает мне использовать свой голос в качестве президента, чтобы призвать работодателей поступать правильно для защиты здоровья американцев», — сказал Байден.

В Соединенных Штатах в среднем насчитывают 786 тыс. новых случаев COVID-19 ежедневно, что является рекордом за время пандемии. Госпитализация также достигла максимума. Согласно данным Министерства здравоохранения США, в больницах находится 149 тыс. американцев.

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сша джо байден верховный суд
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