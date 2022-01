Верховный суд США заблокировал требование Байдена об обязательной вакцинации

Вашингтон, 14 января. Верховный суд США в четверг заблокировал указ президента Джо Байдена об обязательной вакцинации и тестировании для сотрудников предприятий. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Breaking: The Supreme Court blocked the Biden administration’s Covid-19 vaccine rules for large private employers but allowed a vaccine mandate for more than 10 million healthcare workers https://t.co/FEEmnRl3rR