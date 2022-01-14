Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 22:24
22:11
Общество
Тверской суд в Москве на два месяца отправил под стражу хакеров из REvil
22:06
Общество
Диетолог Манакер посоветовала худеющим отказаться от сахара в кофе
21:55
Экономика
WSJ: Европа не сможет ввести санкции против Москвы из-за зависимости от российского газа
21:54
Весь мир
Результат многолетней эксплуатации: тысячи граждан Мали вышли на митинг против Франции
21:53
Общество
Собянин призвал готовится к любому сценарию распространения омикрон-штамма
21:45
Политика
Вице-премьер Новак: Россия и «Газпром» не виноваты в энергокризисе в Европе
21:41
Весь мир
Общественники ЦАР призвали жителей сплотиться для достижения полной отмены эмбарго ООН
21:37
Происшествия
Скончался режиссер фильма «Дива» Жан-Жак Бенекс
21:29
Политика
Пентагон заявил об отсутствии необходимости создавать горячую линию по Украине с Россией
21:13
Весь мир
Разрушая Ирак: как Буш-младший и Блэр планировали свержение Саддама Хусейна
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Разрушая Ирак: как Буш-младший и Блэр планировали свержение Саддама Хусейна

Весь мир
Разрушая Ирак: как Буш-младший и Блэр планировали свержение Саддама Хусейна
Федеральное агентство новостей  /  Ron Sachs / CNP/ AdMedia / Elliott Franks / John Goodman / ZUMAPRESS.com

Зарубежные СМИ обнародовали письмо, раскрывающее подробности поездки экс-премьера Британии Тони Блэра на ранчо в Техас к тогдашнему президенту США Джорджу Бушу-младшему в апреле 2002 года. В ходе этого визита политики в узком кругу обсудили план вторжения в Ирак.

Целью интервенции было свержение президента Саддама Хусейна, при этом лживые основания для военной агрессии рассматривались политиками самым циничным образом.

Международная редакция ФАН разбиралась, кого Буш-младший хотел видеть во главе иракского государства и чего остерегались лидеры США и Британии при планировании войны.

Максимальная секретность

Встреча Блэра и Буша-младшего на ранчо в Кроуфорде считается ключевым эпизодом в подготовке к вторжению США в Ирак в марте 2003 года. При этом детали того, что обсуждалось двумя политиками, ранее оставались предметом спекуляций.

Агентство Middle East Eye (MEE) получило доступ к копии засекреченного письма, написанного главным советником британского премьера по внешней политике Дэвидом Мэннингом, который и сопровождал Блэра в Техасе.

Этот отчет о встрече, проходившей с 5 по 7 апреля, был отправлен главному секретарю министра иностранных дел Соединенного королевства Саймону Макдональду, а также передан пяти другим высокопоставленным британским чиновникам: начальнику штаба Тони Блэра Джонатану Пауэллу, начальнику штаба обороны Майклу Бойсу, главному секретарю министра обороны Питеру Уоткинсу, послу Великобритании в США Кристоферу Мейеру и постоянному заместителю министра иностранных дел Майклу Джею.

Как говорится в послании, большая часть переговоров между Блэром и Бушем проходила тет-а-тет. Однако Пауэлл и Мэннинг присоединились к двум высокопоставленным политикам утром в субботу, 6 апреля. Тогдашний советник президента США по национальной безопасности Кондолиза Райс и первый глава президентской администрации Эндрю Кард сопровождали Буша. Среди обсуждаемых вопросов был Ирак, а также ряд других тем.

«Это письмо исключительно конфиденциально, и премьер-министр [Великобритании Блэр] дал указание хранить его очень тщательно, показывать только тем, кому действительно необходимо знать, и никаких дополнительных копий делать не следует», — подчеркивается в секретном документе.

Согласно письму, в то время проект развязывания войны в Ираке был тайной даже в высших военных кругах Штатов. Мэннинг отмечает, что только «очень небольшая ячейка» в Центральном командовании США (CENTCOM) участвовала в составлении планов, при этом большинство высокопоставленных военных чиновников оставались в неведении. По словам Райс (в письме она упоминается как «Конди»), 99% сотрудников CENTCOM были не в курсе планов грядущей войны.

Главное — красиво подать

Мэннинг отмечает, что во время судьбоносных переговоров было крайне важно обеспечить, чтобы действия против Саддама Хусейна способствовали укреплению, а не ослаблению региональной стабильности. Поэтому Буш убедил Турцию в том, что о распаде Ирака и создании курдского государства не может быть и речи.

«Но тем не менее существовал ряд непредсказуемых моментов. Он (Буш-младший — Прим. ред.) не знал, кто займет место Саддама, если тот будет свергнут. Но ему было все равно. Он работал, исходя из предположения, что любой человек будет лучше [Хусейна]», — отмечается в письме.

Оба лидера были обеспокоены тем, что европейские страны будет негативно смотреть на военные действия. Буш согласился с тем, что при реализации плана нужно с большой осторожностью подходить к «PR-аспекту» всего происходящего.

«Премьер-министр [Блэр] сказал, что нам нужна сопутствующая пиар-стратегия, которая подчеркивала бы риски программы Саддама по созданию оружия массового уничтожения и его ужасающий послужной список в области прав человека. Буш решительно согласился», — написал тогда Мэннинг.

Как отмечает автор письма, Тони Блэр настаивал, что умелый подход будет важен для управления европейским общественным мнением и для оказания помощи президенту США в создании международной коалиции. Важно было убедить Европу, что Хусейну была предоставлена возможность сотрудничать, но он от нее якобы отказался — после этого можно смело начинать войну «со злым режимом, который угрожает своей программой создания оружия массового уничтожения».

Глава британского правительства был обеспокоен возможностью того, что Саддам Хусейн впустит инспекторов ООН и позволит им проверить наличие такого оружия, что впоследствии и произошло. Инспекторы прибыли в страну в ноябре 2002 года и оставались там до 18 марта 2003-го, никакой угрозы они так и не нашли. Тем не менее 20 марта США и Великобритания вторглись в Ирак на основании собственного досье, которое, как потом выяснилось, было во многом ложным.

«Какой бы план ни появился, мы должны были обеспечить победу. Мы не могли позволить себе потерпеть неудачу», — говорится в письме.

Фурор из-за рыцарства

Отрывки из письма Дэвида Мэннинга впервые были опубликованы несколько дней назад в газете Daily Mail на фоне общественного негодования по поводу присуждения Тони Блэру рыцарского звания. Петиция об отмене этого решения с тех пор собрала более миллиона подписей на сайте change.org.

Данное письмо стало вторым отчетом, написанным Мэннингом по Ираку и обнародованным СМИ. В 2004 году газета The Daily Telegraph опубликовала подробную информацию о послании британского дипломата к Тони Блэру, которая касалась подготовки к саммиту в Кроуфорде. Тот секретный документ датирован 13 марта 2002 года — тогда Мэннинг рассказывал Блэру о своем ужине с Райс. Советник по нацбезопасности США сказала во время трапезы, что Буш действительно нуждается в поддержке со стороны Блэра на фоне непонимания со стороны европейских стран.

Примечательно, что в преддверии встречи в Техасе Блэра предупреждали об опасности начала войны в Ираке. Советник британского правительства по национальной безопасности Питер Рикеттс написал ему, что попытки установить связь между Ираком и «Аль-Каидой»1 (террористическая организация запрещена в РФ) были откровенно неубедительными.

Высокопоставленный чиновник утверждал, что даже если удастся «раскрыть» угрозу, исходящую от Ирака из-за применения страной химического оружия в войне 1980-х годов против Ирана, будет крайне проблематично заставить общественное мнение признать неизбежность опасности со стороны Багдада.

Тогдашний министр иностранных дел Великобритании Джек Стро написал Блэру 25 марта 2002 года, что последствия встречи в Кроуфорде будут невелики, а риски высоки. По его словам, существовали два непонятных вопроса.

Во-первых, считал Стро, смена режима в Ираке сама по себе не является оправданием для военных действий, а может быть лишь частью метода любой стратегии, но не целью. Во-вторых, неясно, потребует ли какая-либо военная кампания нового мандата Совета Безопасности ООН.

Неоправданная война

Напомним, что возглавляемая США международная коалиция вторглась в Ирак в марте 2003 года. Официальными предлогами для интервенции послужили борьба с международным терроризмом, в том числе с «Аль-Каидой», и поиск оружия массового поражения. Интервенция производилась с разрешения Конгресса, но без мандата со стороны Совбеза ООН. 9 апреля американцы заняли Багдад.

Саддаму Хусейну удалось скрываться на протяжении полугода, но в декабре 2003-го он был схвачен недалеко от родного города Тикрит. Как рассказал экс-переводчик ВС США агентству РИА Новости, местонахождение иракского лидера определили в результате слежки за его охранником, который скупал на рынках лучшие товары, что вызвало подозрения. После этого на место был направлен американский спецназ. При проведении операции на ферме, где находился Хусейн, распылили усыпляющий газ.

Первое судебное заседание состоялось в июле 2004-го. 5 ноября 2006 года Высший уголовный трибунал Ирака признал Хусейна виновным в убийстве 148 шиитов в населенном пункте Эд-Дуджейль. При этом впоследствии выяснилось, что процесс над политиком сопровождался серьезными нарушениями. 30 декабря 2006 года он был казнен через повешение.

В 2016 году лордом Джоном Чилкотом в Великобритании было проведено расследование, в результате которого выяснилось, что участие Соединенного королевства во вторжении в Ирак было «неудовлетворительным». По данным британского политика, перед интервенцией возможности мирного урегулирования еще не были исчерпаны.

Кроме того, Чилкот утверждал, что Блэр намеренно преувеличил угрозу, исходящую от иракского президента, и что Буш проигнорировал советы по послевоенному планированию. Руководитель расследования также обвинил правительство премьер-министра Британии в том, что оно недооценило катастрофические для Ирака последствия интервенции.

Таким образом, американцам действительно удалось добиться смены режима в Ираке. Казнь была воспринята положительно курдами и шиитами страны, однако само ближневосточное государство до сих пор не оправилось от последствий данного события. Вторжение США привело к усилению террористических группировок и заложило основу для активизации «Аль-Каиды» и дальнейшей экспансии «Исламского государства»1 (ИГ1, террористическая организация запрещена в РФ).

Хотя Ирак богат нефтяными месторождениями, граждане страны не имеют никаких преференций от этого. В республике процветает коррупция, а проблемы с безопасностью не решены до сих пор. Экономика страны в значительной степени зависит от экспорта сырой нефти, который обеспечивает более 90% доходов Багдада. В остальном в государстве сохраняется серьезный экономический кризис, не редки масштабные отключения электроэнергии. Именно такую «демократию» принесли в Ирак США и их союзники.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Разрушая Ирак: как Буш-младший и Блэр планировали свержение Саддама Хусейна
сша великобритания ирак саддам хусейн буш-младший блэр
Комментировать