Разрушая Ирак: как Буш-младший и Блэр планировали свержение Саддама Хусейна

Зарубежные СМИ обнародовали письмо, раскрывающее подробности поездки экс-премьера Британии Тони Блэра на ранчо в Техас к тогдашнему президенту США Джорджу Бушу-младшему в апреле 2002 года. В ходе этого визита политики в узком кругу обсудили план вторжения в Ирак.

Целью интервенции было свержение президента Саддама Хусейна, при этом лживые основания для военной агрессии рассматривались политиками самым циничным образом.

Международная редакция ФАН разбиралась, кого Буш-младший хотел видеть во главе иракского государства и чего остерегались лидеры США и Британии при планировании войны.

Максимальная секретность

Встреча Блэра и Буша-младшего на ранчо в Кроуфорде считается ключевым эпизодом в подготовке к вторжению США в Ирак в марте 2003 года. При этом детали того, что обсуждалось двумя политиками, ранее оставались предметом спекуляций.

Агентство Middle East Eye (MEE) получило доступ к копии засекреченного письма, написанного главным советником британского премьера по внешней политике Дэвидом Мэннингом, который и сопровождал Блэра в Техасе.

Этот отчет о встрече, проходившей с 5 по 7 апреля, был отправлен главному секретарю министра иностранных дел Соединенного королевства Саймону Макдональду, а также передан пяти другим высокопоставленным британским чиновникам: начальнику штаба Тони Блэра Джонатану Пауэллу, начальнику штаба обороны Майклу Бойсу, главному секретарю министра обороны Питеру Уоткинсу, послу Великобритании в США Кристоферу Мейеру и постоянному заместителю министра иностранных дел Майклу Джею.

WOW! Absolute MUST READ on how Bush AND Blair plotted the war in Iraq and how they strategized to get war EVEN IF Saddam cooperated with inspectors...



How Bush and Blair plotted war in Iraq: Read the secret memo in full https://t.co/GGgLnEaPWk — Trita Parsi (@tparsi) January 13, 2022

Как говорится в послании, большая часть переговоров между Блэром и Бушем проходила тет-а-тет. Однако Пауэлл и Мэннинг присоединились к двум высокопоставленным политикам утром в субботу, 6 апреля. Тогдашний советник президента США по национальной безопасности Кондолиза Райс и первый глава президентской администрации Эндрю Кард сопровождали Буша. Среди обсуждаемых вопросов был Ирак, а также ряд других тем.

«Это письмо исключительно конфиденциально, и премьер-министр [Великобритании Блэр] дал указание хранить его очень тщательно, показывать только тем, кому действительно необходимо знать, и никаких дополнительных копий делать не следует», — подчеркивается в секретном документе.

Согласно письму, в то время проект развязывания войны в Ираке был тайной даже в высших военных кругах Штатов. Мэннинг отмечает, что только «очень небольшая ячейка» в Центральном командовании США (CENTCOM) участвовала в составлении планов, при этом большинство высокопоставленных военных чиновников оставались в неведении. По словам Райс (в письме она упоминается как «Конди»), 99% сотрудников CENTCOM были не в курсе планов грядущей войны.

Главное — красиво подать

Мэннинг отмечает, что во время судьбоносных переговоров было крайне важно обеспечить, чтобы действия против Саддама Хусейна способствовали укреплению, а не ослаблению региональной стабильности. Поэтому Буш убедил Турцию в том, что о распаде Ирака и создании курдского государства не может быть и речи.

«Но тем не менее существовал ряд непредсказуемых моментов. Он (Буш-младший — Прим. ред.) не знал, кто займет место Саддама, если тот будет свергнут. Но ему было все равно. Он работал, исходя из предположения, что любой человек будет лучше [Хусейна]», — отмечается в письме.

“He didn’t know who would take Saddam’s place if and when we toppled him. But he didn’t much care. He was working on the assumption that anyone would be an improvement,” the memo reads.



Blair lied. Thousands died.https://t.co/J928ETiZoC — Stop the War (@STWuk) January 14, 2022

Оба лидера были обеспокоены тем, что европейские страны будет негативно смотреть на военные действия. Буш согласился с тем, что при реализации плана нужно с большой осторожностью подходить к «PR-аспекту» всего происходящего.

«Премьер-министр [Блэр] сказал, что нам нужна сопутствующая пиар-стратегия, которая подчеркивала бы риски программы Саддама по созданию оружия массового уничтожения и его ужасающий послужной список в области прав человека. Буш решительно согласился», — написал тогда Мэннинг.

Как отмечает автор письма, Тони Блэр настаивал, что умелый подход будет важен для управления европейским общественным мнением и для оказания помощи президенту США в создании международной коалиции. Важно было убедить Европу, что Хусейну была предоставлена возможность сотрудничать, но он от нее якобы отказался — после этого можно смело начинать войну «со злым режимом, который угрожает своей программой создания оружия массового уничтожения».

Глава британского правительства был обеспокоен возможностью того, что Саддам Хусейн впустит инспекторов ООН и позволит им проверить наличие такого оружия, что впоследствии и произошло. Инспекторы прибыли в страну в ноябре 2002 года и оставались там до 18 марта 2003-го, никакой угрозы они так и не нашли. Тем не менее 20 марта США и Великобритания вторглись в Ирак на основании собственного досье, которое, как потом выяснилось, было во многом ложным.

«Какой бы план ни появился, мы должны были обеспечить победу. Мы не могли позволить себе потерпеть неудачу», — говорится в письме.

Фурор из-за рыцарства

Отрывки из письма Дэвида Мэннинга впервые были опубликованы несколько дней назад в газете Daily Mail на фоне общественного негодования по поводу присуждения Тони Блэру рыцарского звания. Петиция об отмене этого решения с тех пор собрала более миллиона подписей на сайте change.org.

Данное письмо стало вторым отчетом, написанным Мэннингом по Ираку и обнародованным СМИ. В 2004 году газета The Daily Telegraph опубликовала подробную информацию о послании британского дипломата к Тони Блэру, которая касалась подготовки к саммиту в Кроуфорде. Тот секретный документ датирован 13 марта 2002 года — тогда Мэннинг рассказывал Блэру о своем ужине с Райс. Советник по нацбезопасности США сказала во время трапезы, что Буш действительно нуждается в поддержке со стороны Блэра на фоне непонимания со стороны европейских стран.

Ex-PM Tony Blair secretly promised George Bush he'd 'spin' the Iraq war to the world | Daily Mail Online https://t.co/I3PqUs9o8H — George Galloway (@georgegalloway) January 8, 2022

Примечательно, что в преддверии встречи в Техасе Блэра предупреждали об опасности начала войны в Ираке. Советник британского правительства по национальной безопасности Питер Рикеттс написал ему, что попытки установить связь между Ираком и «Аль-Каидой»1 (террористическая организация запрещена в РФ) были откровенно неубедительными.

Высокопоставленный чиновник утверждал, что даже если удастся «раскрыть» угрозу, исходящую от Ирака из-за применения страной химического оружия в войне 1980-х годов против Ирана, будет крайне проблематично заставить общественное мнение признать неизбежность опасности со стороны Багдада.

Тогдашний министр иностранных дел Великобритании Джек Стро написал Блэру 25 марта 2002 года, что последствия встречи в Кроуфорде будут невелики, а риски высоки. По его словам, существовали два непонятных вопроса.

Во-первых, считал Стро, смена режима в Ираке сама по себе не является оправданием для военных действий, а может быть лишь частью метода любой стратегии, но не целью. Во-вторых, неясно, потребует ли какая-либо военная кампания нового мандата Совета Безопасности ООН.

This underlines once more what a disastrous act of aggression the war on Iraq was.



Parliament must never be misled into backing an illegal war again. https://t.co/m7VixH9WAa — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) January 6, 2022

Неоправданная война

Напомним, что возглавляемая США международная коалиция вторглась в Ирак в марте 2003 года. Официальными предлогами для интервенции послужили борьба с международным терроризмом, в том числе с «Аль-Каидой», и поиск оружия массового поражения. Интервенция производилась с разрешения Конгресса, но без мандата со стороны Совбеза ООН. 9 апреля американцы заняли Багдад.

Саддаму Хусейну удалось скрываться на протяжении полугода, но в декабре 2003-го он был схвачен недалеко от родного города Тикрит. Как рассказал экс-переводчик ВС США агентству РИА Новости, местонахождение иракского лидера определили в результате слежки за его охранником, который скупал на рынках лучшие товары, что вызвало подозрения. После этого на место был направлен американский спецназ. При проведении операции на ферме, где находился Хусейн, распылили усыпляющий газ.

Первое судебное заседание состоялось в июле 2004-го. 5 ноября 2006 года Высший уголовный трибунал Ирака признал Хусейна виновным в убийстве 148 шиитов в населенном пункте Эд-Дуджейль. При этом впоследствии выяснилось, что процесс над политиком сопровождался серьезными нарушениями. 30 декабря 2006 года он был казнен через повешение.

Il y a 14 ans Sadam hussein était pendus le jour de l'Aïd al Adha

Qu'الله lui fasse miséricorde pic.twitter.com/m1BhCJDs6g — Khaled stronstrang ???????? (@petitoursbruunn) July 30, 2020

В 2016 году лордом Джоном Чилкотом в Великобритании было проведено расследование, в результате которого выяснилось, что участие Соединенного королевства во вторжении в Ирак было «неудовлетворительным». По данным британского политика, перед интервенцией возможности мирного урегулирования еще не были исчерпаны.

Кроме того, Чилкот утверждал, что Блэр намеренно преувеличил угрозу, исходящую от иракского президента, и что Буш проигнорировал советы по послевоенному планированию. Руководитель расследования также обвинил правительство премьер-министра Британии в том, что оно недооценило катастрофические для Ирака последствия интервенции.

Alors qu'il a docilement participé à l'invasion complètement injustifiée de l'#Irak en 2003 (basée sur le mensonge éhonté des ADM) aux côtés de George W. Bush... provoquant près de 500 000 morts entre 2003 et 2011.https://t.co/RyYXK58whWhttps://t.co/MHTAr1yaBk https://t.co/jgR52K09kT pic.twitter.com/Gjffnvtkne — THEATRUM BELLI (@TheatrumBelli) January 2, 2022

Таким образом, американцам действительно удалось добиться смены режима в Ираке. Казнь была воспринята положительно курдами и шиитами страны, однако само ближневосточное государство до сих пор не оправилось от последствий данного события. Вторжение США привело к усилению террористических группировок и заложило основу для активизации «Аль-Каиды» и дальнейшей экспансии «Исламского государства»1 (ИГ1, террористическая организация запрещена в РФ).

Хотя Ирак богат нефтяными месторождениями, граждане страны не имеют никаких преференций от этого. В республике процветает коррупция, а проблемы с безопасностью не решены до сих пор. Экономика страны в значительной степени зависит от экспорта сырой нефти, который обеспечивает более 90% доходов Багдада. В остальном в государстве сохраняется серьезный экономический кризис, не редки масштабные отключения электроэнергии. Именно такую «демократию» принесли в Ирак США и их союзники.

1 Организация запрещена на территории РФ.