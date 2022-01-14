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Роставтодор: тариф госсистемы «Платон» с 1 февраля вырастет на 20 копеек

Общество
Роставтодор: тариф госсистемы «Платон» с 1 февраля вырастет на 20 копеек
pixabay.com  /  Skica911

Москва, 14 января. Тариф госсистемы взимая платы большегрузов за проезд по федеральным трассам «Платон» будет проиндексирован с 1 февраля на 20 копеек и составит 2,54 рубля за километр пробега, сообщает Росавтодор.

Согласно постановлению Правительства России, начиная с 2022 года тариф будет ежегодно индексироваться исходя из фактического уровня инфляции за предыдущий год, отмечается в сообщении дорожного агентства. Инфляция в РФ, по данным Росстата, за 2021 год составила 8,4%.

«Фактический размер платы рассчитывается ежегодно в период с 10 по 20 января с учетом публикации информации Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год», — пояснили в Росавтодоре.

Правительству России ранее поручили проработать вопросы дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании. Подобную идею в кабмине продвигали и ранее, однако в 2021 году она не получила поддержки из-за сопротивления со стороны представителей бизнеса.

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платон тариф индексация росавтодор уровень инфляции
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