Священник и ученый рассказали, что из себя представляет настоящий сатанизм

Сатанисты не могут научить детей чему-то хорошему по определению. Под благовидным предлогом они попытаются очернить в глазах воспитанников мир и поменять местами понятия добра и зла. Такое мнение в беседе с ФАН высказали исследователь современного религиозного сектантства Александр Дворкин и протоиерей Русской православной церкви отец Владимир (Вигилянский), комментируя сообщение о том, что в США в одной из начальных школ открылся детский внеклассный кружок Сатаны.

Ранее новость опубликовали в New York Post. «Продленку в клубе Сатаны» спонсирует религиозная и правозащитная организация «Сатанинский храм». Устроители приглашают детей на обучающие игры, научные эксперименты, предлагают заняться рукоделием и научиться критически относиться к информации, познавая мир.

Историк и православный богослов Александр Дворкин напомнил, что в Евангелии от Иоанна Иисус Христос говорит, что в дьяволе нет истины, так как он лжец и отец лжи. Он добавил, что последователи Сатаны поступают так же.

«Уверения организаторов школьного проекта «Сатанинский клуб» в том, что детей никто не будет вовлекать в сатанизм, абсолютно неправдоподобны. Нельзя доверять словам сатанистов. Одна из заповедей сатанизма: «Правда — понятие относительное, к ней надо приспособиться». Плоды сатанинских сект: убийства, самоубийства, асоциальное поведение, разрушение окружающего мира и прославление смерти», — высказал свое мнение профессор ПСТГУ.

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Президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) подчеркнул, что деятельность любой сатанинской секты деструктивна, а адепты подобных организаций нередко руководствуются лозунгом: «Умри ты сегодня, а я сделаю это завтра». Религиовед добавил, что, к счастью, больших и мощных сатанинских сект не существует. Все эти группы — совсем небольшие законспирированные организации, которые пытаются периодически рекламировать себя как мощные и влиятельные движения.

Настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ отец Владимир (Вигилянский) также обратил внимание, что дьявол всегда лжет. Он заявил, что сатанисты в штате Иллинойс просто решили вербовать своих адептов среди детей.

«Новый Завет несет нам слова Христа: «Я есмь путь и истина, и жизнь!» Ему противостоит Сатана. Сатанизм — это, по сути своей, не вера, а противостояние христианским постулатам: любви, созиданию, правде. Увы, современный мир нередко живет именно по этим принципам, лгать некоторым людям легче», — заметил священник.

В качестве примера протоиерей напомнил, что в прошлом году сатанисты Техаса потребовали от местных властей защитить их право на ритуальные аборты, так как ограничения, по их словам, нарушают религиозные практики их храма. Батюшка заметил, что сатанизм противостоит жизни и созидать сатанисты ничего не могут, как не могут нести благо детям.

Ранее ФАН объяснил, почему Запад критикует Россию за блокировку контента, но приветствует это в ФРГ. По мнению аналитиков, критерии справедливости и законности в Европе стали весьма относительны.