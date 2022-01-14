Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 22:24
22:11
Общество
Тверской суд в Москве на два месяца отправил под стражу хакеров из REvil
22:06
Общество
Диетолог Манакер посоветовала худеющим отказаться от сахара в кофе
21:55
Экономика
WSJ: Европа не сможет ввести санкции против Москвы из-за зависимости от российского газа
21:54
Весь мир
Результат многолетней эксплуатации: тысячи граждан Мали вышли на митинг против Франции
21:53
Общество
Собянин призвал готовится к любому сценарию распространения омикрон-штамма
21:45
Политика
Вице-премьер Новак: Россия и «Газпром» не виноваты в энергокризисе в Европе
21:41
Весь мир
Общественники ЦАР призвали жителей сплотиться для достижения полной отмены эмбарго ООН
21:37
Происшествия
Скончался режиссер фильма «Дива» Жан-Жак Бенекс
21:29
Политика
Пентагон заявил об отсутствии необходимости создавать горячую линию по Украине с Россией
21:13
Весь мир
Разрушая Ирак: как Буш-младший и Блэр планировали свержение Саддама Хусейна
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Священник и ученый рассказали, что из себя представляет настоящий сатанизм
Общество
Священник и ученый рассказали, что из себя представляет настоящий сатанизм
flickr.com/marcn  /  Marc Nozell/CC BY 2.0

Сатанисты не могут научить детей чему-то хорошему по определению. Под благовидным предлогом они попытаются очернить в глазах воспитанников мир и поменять местами понятия добра и зла. Такое мнение в беседе с ФАН высказали исследователь современного религиозного сектантства Александр Дворкин и протоиерей Русской православной церкви отец Владимир (Вигилянский), комментируя сообщение о том, что в США в одной из начальных школ открылся детский внеклассный кружок Сатаны.

Ранее новость опубликовали в New York Post. «Продленку в клубе Сатаны» спонсирует религиозная и правозащитная организация «Сатанинский храм». Устроители приглашают детей на обучающие игры, научные эксперименты, предлагают заняться рукоделием и научиться критически относиться к информации, познавая мир.

Историк и православный богослов Александр Дворкин напомнил, что в Евангелии от Иоанна Иисус Христос говорит, что в дьяволе нет истины, так как он лжец и отец лжи. Он добавил, что последователи Сатаны поступают так же.

«Уверения организаторов школьного проекта «Сатанинский клуб» в том, что детей никто не будет вовлекать в сатанизм, абсолютно неправдоподобны. Нельзя доверять словам сатанистов. Одна из заповедей сатанизма: «Правда — понятие относительное, к ней надо приспособиться». Плоды сатанинских сект: убийства, самоубийства, асоциальное поведение, разрушение окружающего мира и прославление смерти», — высказал свое мнение профессор ПСТГУ.

Священник и ученый рассказали, что из себя представляет настоящий сатанизм
pixabay.com / jclk8888

Президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) подчеркнул, что деятельность любой сатанинской секты деструктивна, а адепты подобных организаций нередко руководствуются лозунгом: «Умри ты сегодня, а я сделаю это завтра». Религиовед добавил, что, к счастью, больших и мощных сатанинских сект не существует. Все эти группы — совсем небольшие законспирированные организации, которые пытаются периодически рекламировать себя как мощные и влиятельные движения.

Настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ отец Владимир (Вигилянский) также обратил внимание, что дьявол всегда лжет. Он заявил, что сатанисты в штате Иллинойс просто решили вербовать своих адептов среди детей.

«Новый Завет несет нам слова Христа: «Я есмь путь и истина, и жизнь!» Ему противостоит Сатана. Сатанизм — это, по сути своей, не вера, а противостояние христианским постулатам: любви, созиданию, правде. Увы, современный мир нередко живет именно по этим принципам, лгать некоторым людям легче», — заметил священник.

В качестве примера протоиерей напомнил, что в прошлом году сатанисты Техаса потребовали от местных властей защитить их право на ритуальные аборты, так как ограничения, по их словам, нарушают религиозные практики их храма. Батюшка заметил, что сатанизм противостоит жизни и созидать сатанисты ничего не могут, как не могут нести благо детям.

Ранее ФАН объяснил, почему Запад критикует Россию за блокировку контента, но приветствует это в ФРГ. По мнению аналитиков, критерии справедливости и законности в Европе стали весьма относительны.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Священник и ученый рассказали, что из себя представляет настоящий сатанизм
сатанизм дворкин сыров отец владимир
Комментировать