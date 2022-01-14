Экипажи МиГ-31БМ отработали перехват «противника» в ходе учений на Урале и в Сибири

Екатеринбург, 14 января. Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ из состава сил противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО) выполнили ряд учебно-боевых задач на Урале и в Сибири.

В сообщении пресс-службы округа говорится, что летчики в рамках учений отработали свыше десяти учебных задач по противодействию воздушным целям, действующим на малых и средних высотах. Истребители МиГ-31БМ осуществили перехват авиации условного противника и выполнили электронные пуски ракет класса «воздух — воздух» по самолетам-нарушителям.

«Дежурные экипажи сил ПВО в Пермском и Красноярском краях вели самостоятельный мониторинг воздушного пространства без использования наземных средств радиолокационной разведки. Летчики МиГ-31БМ обнаружили условных нарушителей с помощью бортовых радиолокационных станций "Заслон-М"», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ провели учения в Забайкальском крае. В ходе маневров боевые машины уничтожили колонну бронетехники «противника».