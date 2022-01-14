Корабли ВМФ РФ приняли участие в международных учениях PASSEX в Индийском океане

Владивосток, 14 января. Россия и Индия провели совместные военно-морские учения PASSEX, в которых приняли участие корабли Тихоокеанского флота. Международные маневры состоялись в Индийском океане.

К тренировкам привлекли ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» ВМФ РФ, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. Корабли зашли в индийский порт Кочин.

«Корабли ТОФ РФ и ВМС Индии отработали задачи по организации связи, обмену информацией и совместному маневрированию», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что морская пехота Тихоокеанского флота провела обстрел лавиноопасных склонов на Камчатке. В ходе маневров применялись 120-миллиметровые минометы.