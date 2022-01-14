Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 20:55
20:54
Общество
Сухость и зуд кожи на ногах говорит об опасно высоком уровне холестерина в организме
20:52
Армия
ВМС США представили концепт боевого корабля нового поколения
20:51
Экономика
Ford занял пятую позицию в рейтинге компаний по капитализации
20:50
Шоу-бизнес
Волочкова вспомнила, как Собчак начинала свою карьеру в Москве
20:49
Общество
Иммунолог Продеус призвал отказаться от крещенских купаний в пандемию COVID-19
20:48
Происшествия
Упавшие с крыш сосульки разбили стекла автомобилей в центре Петербурга
20:48
Весь мир
Ливийцы обвинили спецсоветника ООН Уильямс в провале процесса политического урегулирования
20:46
Экономика
«Оператор ГТС Украины» отметил падение фактического потребления газа в стране
20:45
Общество
Употребление сахарозаменителей и продуктов из белой муки негативно влияет на мозг человека
20:45
Весь мир
Верховный суд США заблокировал требование Байдена об обязательной вакцинации
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Псаки призналась, что у США нет данных по следующим шагам в переговорах с Россией

  /   Обновлено: 14 января 2022 20:34
Политика
Псаки призналась, что у США нет данных по следующим шагам в переговорах с Россией
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 14 января. Соединенные Штаты пока не могут ничего сообщить о дальнейших действиях страны в диалоге с Россией по безопасности. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Недавно в Женеве состоялись переговоры между Москвой и Вашингтоном, посвященные гарантиям безопасности. Позднее в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, где обсуждался вопрос нерасширения Североатлантического альянса.

По словам пресс-секретаря Белого дома, США пока нечего сообщать. Вашингтон не готов предоставить информацию о своих дальнейших шагах в области переговоров с РФ.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал о позиции Москвы в переговорах с американской стороной. Дипломат отметил, что РФ четко показала свое нежелание идти на уступки в сфере безопасности.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Псаки призналась, что у США нет данных по следующим шагам в переговорах с Россией
сша переговоры псаки
Комментировать