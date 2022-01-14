Псаки призналась, что у США нет данных по следующим шагам в переговорах с Россией

Вашингтон, 14 января. Соединенные Штаты пока не могут ничего сообщить о дальнейших действиях страны в диалоге с Россией по безопасности. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Недавно в Женеве состоялись переговоры между Москвой и Вашингтоном, посвященные гарантиям безопасности. Позднее в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, где обсуждался вопрос нерасширения Североатлантического альянса.

По словам пресс-секретаря Белого дома, США пока нечего сообщать. Вашингтон не готов предоставить информацию о своих дальнейших шагах в области переговоров с РФ.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал о позиции Москвы в переговорах с американской стороной. Дипломат отметил, что РФ четко показала свое нежелание идти на уступки в сфере безопасности.