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Лепс после развода с женой улетел в Италию и снялся в пикантной фотосессии

Шоу-бизнес
Лепс после развода с женой улетел в Италию и снялся в пикантной фотосессии
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Милан, 14 января. Музыкант Григорий Лепс поделился с подписчиками несколькими фотографиями с фотосессии в Милане. На кадрах холостого исполнителя можно увидеть в полураздетом виде.

Лепс постарался кардинально изменить свой имидж. Для этого он отправился в Италию, где провел фотосессию с фотографом Робертом Орланди. Певец опубликовал всего три фотографии на своей странице в соцсети Instagram, которые вызвали сильный интерес со стороны пользователей Сети. На двух снимках из трех вместо брутального образа Лепс предстал с голым торсом и косичками, пишут «Дни.ру».

«Фрагменты новой фотосессии», — подписал работу Лепс.

Лепс после развода с женой улетел в Италию и снялся в пикантной фотосессии
Prt Scr instagram.com / @gvleps

Некоторые подписчики музыканта не оценили смену образа Лепса и раскритиковали его за то, что он поддался моде. Другая часть аудитории считает, что Лепс сильно похудел и все изменения стиля идут певцу только на пользу, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее Лепс проводил концерт для миллиардеров в Куршавеле. Сообщалось, что певец не забывает следить за физической формой даже во время отдыха и работы, ежедневно занимаясь в спортзале с личным тренером.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лепс после развода с женой улетел в Италию и снялся в пикантной фотосессии
лепс милан фотосессия
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