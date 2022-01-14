Концерн Subaru показал электроспорткар STI E-RA

Токио, 14 января. Японская автомобилестроительная корпорация презентовала в столице электрифицированный спорткар STI E-RA, который должен побить рекорд «Северной петли» Нюрбургринга в 2023 году.

Суперкар Subaru STI E-RA впервые был показан на автомобильном салоне в столице Японии. Создатели машины рассчитывают, что модель успешно пройдет гоночную трассу в Германии, где установит новый рекорд времени.

Известно, что машина создавалась в течение последних пары лет. Инженеры оборудовали транспортное средство четырьмя электроагрегатами с интегрированными инверторами от Yamaha. Это позволяет передавать тягу на все колеса. Модель питают батареи на 60 кВт/ч, а суммарная мощность STI E-RA достигает 1088 л.с.

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Японская команда Subaru намеревается пройти легендарный гоночный трек на территории Германии длиной 20,8 километра за 6 минут 40 секунд. При этом абсолютный рекорд Нюрбургринга гораздо лучше. Так, самое быстрое время показал электромобиль Volkswagen ID.R. Ему удалось пройти трассу за 6 минут и 5,336 секунды.

Автопроизводитель недавно презентовал спортивную версию седана WRX для внутреннего японского рынка. Модель получила приставку S4. Машина основывается на архитектуре Subaru Global Platform.