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Байден проведет пресс-конференцию 19 января

Политика
Байден проведет пресс-конференцию 19 января
flickr.com  /  Matt Johnson / CC BY 2.0

Вашингтон, 14 января. Президент США Джо Байден выступит перед представителями информационных агентств 19 января, сообщила пресс-служба Белого дома.

Стоит отметить, что 10 января между делегациями России и Соединенных Штатов состоялись переговоры. Дипломаты и представители оборонных ведомств беседовали более семи часов. На повестке встречи стояли вынесенные российской стороной предложения по выстраиванию архитектуры безопасности в европейском регионе.

На текущий момент к каким-либо договоренностям стороны не пришли. Министерство иностранных дел России ждет от западных партнеров письменного ответа, исходя из которого будут предприниматься последующие шаги.

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Все новости / Политика / Байден проведет пресс-конференцию 19 января
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