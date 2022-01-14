Байден проведет пресс-конференцию 19 января

Вашингтон, 14 января. Президент США Джо Байден выступит перед представителями информационных агентств 19 января, сообщила пресс-служба Белого дома.

Стоит отметить, что 10 января между делегациями России и Соединенных Штатов состоялись переговоры. Дипломаты и представители оборонных ведомств беседовали более семи часов. На повестке встречи стояли вынесенные российской стороной предложения по выстраиванию архитектуры безопасности в европейском регионе.

На текущий момент к каким-либо договоренностям стороны не пришли. Министерство иностранных дел России ждет от западных партнеров письменного ответа, исходя из которого будут предприниматься последующие шаги.