Ростех передал новейшую парашютную систему «Кадет-100» на госиспытания

Москва, 14 января. Холдинг «Технодинамика» (входит в Ростех) передал на государственные испытания парашютную систему «Кадет-100», которой планируют заменить парашют Д-10. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Новейшая система предназначается для десантирования подразделений ВДВ и учебно-тренировочных прыжков. «Кадет-100» позволяет совершать прыжки с полным комплектом вооружения на скорости до 350 километров в час.

Ранее стало известно, что военнослужащие ЮВО совершат порядка тысячи прыжков с парашютом в 2022 году. Десантирование будет проводиться с высот от 600 метров до 1,4 километра в Волгоградской области.