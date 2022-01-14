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Женская сборная России завоевала бронзу в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

  /   Обновлено: 14 января 2022 20:29
Спорт
Женская сборная России завоевала бронзу в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге
Global Look Press  /  Alexander Shemetov/Global Look Press

Рупольдинг, 14 января. Женская сборная России по биатлону в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ирины Казакевич и Кристины Резцовой завоевала бронзу в эстафетной гонке 4x6 км на шестом этапе Кубка мира, который прошел в Рупольдинге.

Победу одержала команда Франции, которая финишировала за 1 час 10 минут 50 секунд и использовала четыре дополнительных патрона на восьми огневых рубежах, не пробежав штрафных кругов.

Серебро досталось команде Швеции, которая преодолела дистанцию с отставанием в 35,1 секунды. Отставание российских биатлонисток — 1 минута 12,2 секунды, шесть дополнительных патронов без штрафных кругов.

Медаль в эстафете стала второй подряд для россиянок, на предыдущем этапе Кубка мира в Австрии команда завоевала серебряные награды.

Напомним, в середине декабря 2021 года биатлонистка Резцова стала третьей в женском масс-старте на этапе Кубка мира во Франции.

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спорт биатлон кубок мира
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