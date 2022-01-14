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Американский сенатор Рубио представил законопроект о персональных санкциях против Путина

Политика
Американский сенатор Рубио представил законопроект о персональных санкциях против Путина
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 14 января. Сенатор от Республиканской партии США Марк Рубио представил новый проект закона о персональных ограничительных мерах в отношении президента Российской Федерации Владимира Путина.

Также законопроект предусматривает санкции против России в случае, если войска страны «вторгнутся» на Украину. Согласно документу, помимо ограничительных мер против Путина он предполагает санкции в отношении премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу.

«Я призываю своих коллег по Сенату вместе со мной принять этот законопроект, пока не стало слишком поздно», — подчеркнул Рубио в своем заявлении.

Ранее Bloomberg сообщил, что Соединенные Штаты усиливают давление на страны Евросоюза, чтобы они скорее согласовали ограничительные меры в отношении Российской Федерации на случай эскалации напряженности вокруг Украины. По данным агентства, американская сторона обеспокоена тем, что прогресс согласования санкций в отношении РФ идет слишком медленно.

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