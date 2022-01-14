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Минфин представит позицию по налоговым стимулам для сверхвязкой нефти к концу квартала

Экономика
Минфин представит позицию по налоговым стимулам для сверхвязкой нефти к концу квартала
pixabay.com

Москва, 14 января. Позиция Министерства финансов РФ по налоговым стимулам для сверхвязкой нефти будет подготовлен к концу первого квартала 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра финансов России Алексея Сазанова.

Чиновник объяснил, что решение об изменении налогового режима для сверхвязкой нефти будет зависеть от сроков завершения сделки ОПЕК+. По его словам, понимание по дальнейшей судьбе соглашения об ограничении нефтедобычи будет в мае.

Российские нефтяники в 2021 году лишились льгот при разработке запасов высоко- и сверхвязкого сырья. После этого президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать меры налогового стимулирования для таких сортов. Однако предложения до сих пор не появились.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников ранее поддержал изменения в налоговом законодательстве, которые позволили бы перенаправлять сверхдоходы бюджета на расходы. До этого министр говорил о невозможности использовать нефтегазовые доходы для развития экономики из-за действия бюджетного правила.

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нефть налоги минфин рф
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