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Политолог Арбатов: внезапная проверка войск ВВО укрепит позиции России в диалоге с США

  /   Обновлено: 14 января 2022 20:17
Армия
Политолог Арбатов: внезапная проверка войск ВВО укрепит позиции России в диалоге с США
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 14 января. Внезапную проверку боеготовности в войсках Восточного военного округа (ВВО) можно расценивать как демонстрацию силы со стороны России на фоне переговоров с США, заявил политолог Алексей Арбатов.

В интервью «Интерфаксу» он рассказал, что подобные маневры российских войск производят большое впечатление на страны Запада. При этом он добавил, что реакция стран НАТО на проводимые Россией учения может быть разной. Не исключено, что западные военные начнут инициируют аналогичные мероприятия.

«Россия проводит демонстративные учения с целью подкрепить свою политическую позицию. Это не является эскалацией. Если Запад ответит аналогично, то это уже будет эскалация», — сообщил эксперт.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о проведении внезапной проверки боеготовности в войсках ВВО. По данным ведомства, учения позволят оценить готовность личного состава округа к выполнению задач после перегруппировки на большие расстояния.

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