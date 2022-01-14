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Волочкова рассказала о встречах с Джигурдой в неформальной обстановке

Шоу-бизнес
Волочкова рассказала о встречах с Джигурдой в неформальной обстановке
Pr Scr instagram.com

Москва, 14 января. Балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда состоят в приятельских отношениях уже много лет. В Сети не раз появлялись слухи, что они давно переросли в романтические, но знаменитость опровергла их, заявив о крепкой дружбе с артистом.

Танцовщица призналась, что они с Джигурдой живут в районе Москвы Новая Рига в пяти минутах друг от друга, поэтому актер часто бывает у нее в гостях. По ее словам, за время их дружбы много всего произошло, но Джигурда всегда поступал по-мужски.

«Познакомились на телевизионном шоу, куда он однажды пришел. Тогда у меня были непростые времена (хотя я всегда сталкивалась с испытаниями и противодействиями). Уже с первых съемочных дней он начал меня защищать, поступал, как джентльмен, а потом мы подружились и стали встречаться в неформальной обстановке», — рассказала Волочкова в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Волочкова провела новогодние каникулы с новым возлюбленным по имени Сергей. Она выкладывала фотографии с курорта, которые были сделаны очередным бойфрендом балерины.

Ранее Волочкова стала участницей YouTube-шоу «Что было дальше?». Известная балерина эффектно вышла на сцену и устроила скандал, поскольку никто из мужчин на проекте не подарил ей букет цветов.

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Все новости / Шоу-бизнес / Волочкова рассказала о встречах с Джигурдой в неформальной обстановке
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