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Глава СНБО Украины Данилов заявил о «причастности» России к атакам на сайты властей страны

Политика
Глава СНБО Украины Данилов заявил о «причастности» России к атакам на сайты властей страны
ФБА «Экономика сегодня»  /  Денис Машкин

Киев, 14 января. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов прокомментировал кибератаки на сайты правительства государства.

Своим заявлением он поделился с британским телеканалом Sky News. Данилов утверждает, что Россия якобы с вероятностью 99,9% стоит за атаками на сайты украинского правительства.

«Мы ясно видим их почерк. Эти действия осуществлены российскими специалистами», — подчеркнул глава СНБО.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что государство никогда не угрожало Украине и ее гражданам. Об этом глава МИД РФ рассказал в рамках большой пресс-конференции по итогам дипломатической деятельности 2021 года.

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россия укриана данилов
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