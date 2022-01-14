Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 22:24
22:11
Общество
Тверской суд в Москве на два месяца отправил под стражу хакеров из REvil
22:06
Общество
Диетолог Манакер посоветовала худеющим отказаться от сахара в кофе
21:55
Экономика
WSJ: Европа не сможет ввести санкции против Москвы из-за зависимости от российского газа
21:54
Весь мир
Результат многолетней эксплуатации: тысячи граждан Мали вышли на митинг против Франции
21:53
Общество
Собянин призвал готовится к любому сценарию распространения омикрон-штамма
21:45
Политика
Вице-премьер Новак: Россия и «Газпром» не виноваты в энергокризисе в Европе
21:41
Весь мир
Общественники ЦАР призвали жителей сплотиться для достижения полной отмены эмбарго ООН
21:37
Происшествия
Скончался режиссер фильма «Дива» Жан-Жак Бенекс
21:29
Политика
Пентагон заявил об отсутствии необходимости создавать горячую линию по Украине с Россией
21:13
Весь мир
Разрушая Ирак: как Буш-младший и Блэр планировали свержение Саддама Хусейна
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

На любовной игле: как отличить настоящую любовь от зависимости
Общество
На любовной игле: как отличить настоящую любовь от зависимости
pixabay.com  / 

О взаимной, большой и чистой любви мечтают все: холостые и семейные, интроверты и экстраверты, молодые и зрелые. Но не всегда любовные отношения приносят счастье. Бывает, что из-за них человек попадает в ад и существует в нескончаемом стрессе. В беседе с ФАН психотерапевт, семейный психолог и сексолог Евгений Кульгавчук объяснил, как отличить настоящую любовь от болезненной и можно ли избавиться от последней.

«На любовной игле»: как отличить настоящую любовь от зависимости
фото из личного архива Евгения Кульгавчука /

— Евгений Александрович, что такое любовная зависимость?

— Это вредная галлюцинация, которую нужно лечить. Это действительно искажение восприятия. Человек трактует даже порой безобразное поведение партнера в стремлении бесконечного оправдания. А ведь таким всепрощением можно и демона взрастить. Иными словами, это болезнь.

— А как же тогда отличить настоящую любовь, о которой все мечтают и говорят, от болезни?

— Любовь — это улица с двусторонним движением. А зависимость — с односторонним. Там знак «тупик» обычно висит, но некоторые, когда начинают движение, не обращают внимания на знаки.

— Хорошее сравнение! А кто больше подвержен выбирать улицу с односторонним движением — мужчины или женщины?

«На любовной игле»: как отличить настоящую любовь от зависимости
pixabay.com /

— Чаще женщины. Потому что у них сильнее работает гормон окситоцин, гормон привязанности. Материнский инстинкт порой способствует чрезмерному пониманию и всепрощению, когда мужчина воспринимается как запутавшийся ребенок. Самооценка многих женщин порой, несмотря на внешний шик, может быть недостаточно хороша. И некоторые пытаются сохранить отношения, так как разрыв могут воспринимать как «позорную печать». А другим очень хочется погреться в лучах славы или возможностей. Мужчины в общей массе более просты и примитивны, и если у них не получается тут, они ищут, где получится, то есть там.

Иногда любовная зависимость возникает из-за задержки в психосексуальном развитии. Как у женщин, так и у мужчин. Дело в том, что обожание без обратной связи, когда влюбляются в артистов, других недосягаемых и ярких людей — это этап юношества и девичества, когда больше купаются в своих чувствах, чем любят. Со временем в норме должна появляться потребность и в движении навстречу. Но некоторым женщинам, Пьеро и Дон-Кихотам больше нравится страдать по недосягаемому, чем искать реальное. Это красиво, но инфантильно. Некоторым и страшно идти в жизнь: «А вдруг отвергнут?». А мечту любить безопасно. И выглядит возвышенно.

— Есть какая-то глубинная проблема, что человек постоянно идет по одному и тому же сценарию и каждый раз попадает именно в любовную зависимость?

«На любовной игле»: как отличить настоящую любовь от зависимости
pixabay.com /

— У нас же в культуре часто воспеваются страдания. В кино, в творчестве. Такое вот коллективное безумство. Некоторые просто не умеют быть счастливыми. Многие бессознательно воспринимают отношения без страданий как пресные, неинтересные. Им триллеры и хорроры на дому милее. И выбрали неправильно, и расстаться не могут. Потому что зависимость. Потому что самооценка из родительской семьи не очень. Потом еще и детей рожают, рассматривая детей как цемент для отношений, только дети не должны быть инструментом. Жалко детей в таких семьях. Они видят такой «рекламный ролик» семьи и часто передают это по эстафете. Такая вот социальная болезнь. Многие находятся в токсичных отношениях, поскольку не уверены, нужны ли они вообще кому-то. Им страшно.

— Как побороть любовную зависимость, излечить болезнь раз и навсегда?

«На любовной игле»: как отличить настоящую любовь от зависимости
pixabay.com /

— Наверное, правильнее будет не побороть, а избавиться. Нужно очень внимательно относиться к словам и их смыслу. Ведь за ними — установки и образы. Избавиться — это то, что не нужно. Лишнее, мешающее. Верно? С этого и начинаем. Со смысла и целеполагания. Затем нужен беспристрастный аудит отношений. Не подружек, у которых нет мужей, а профессионала, работающего с парами. Это психологи, семейные психотерапевты, врачи-сексологи. Искать лучше тех, у кого есть семья, дети, опыт. Сапожник должен быть с сапогами. Потом, если ситуация не совсем уж запущенная, необходим курс семейной психотерапии. Он нужен и для диагностических целей. Ведь важно понять, подкреплены ли надежды практическим действиями.

Важно сделать все, чтобы потом не жалеть. Выигрыш тут будет в любом случае. Или новая ступень в развитии, или же избавление от балласта и открытая дорога к новым, гармоничным отношениям. Если же объекта в поле зрения нет, а зависимость есть (ведь можно и после расставания сидеть по ночам и изучать социальные сети бывшего), то необходима психотерапия в формате аудита, формирования разочарования, пересмотра отношений, ремонта самооценки, разбивка эмоциональных триггеров и формирования безразличия. Именно безразличия, а не гнева или ненависти. Ведь пока мы думаем, неважно как, хорошо ли, плохо ли, мы находимся там. А идеальной моделью является навык отпускать с благодарностью за опыт и за то, что бывший или бывшая не занимает место другого, того, кто может сделать вас счастливее.

Ранее психотерапевт, семейный психолог и сексолог Евгений Кульгавчук объяснил, как человеку перестать себя изводить и начать радоваться своей жизни.

Вернуться назад
Все новости / Общество / На любовной игле: как отличить настоящую любовь от зависимости
любовь психотерапевт семейный психолог Евгений Кульгавчук любовная зависимость взаимная любовь безответная любовь
Комментировать