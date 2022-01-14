«На любовной игле»: как отличить настоящую любовь от зависимости

О взаимной, большой и чистой любви мечтают все: холостые и семейные, интроверты и экстраверты, молодые и зрелые. Но не всегда любовные отношения приносят счастье. Бывает, что из-за них человек попадает в ад и существует в нескончаемом стрессе. В беседе с ФАН психотерапевт, семейный психолог и сексолог Евгений Кульгавчук объяснил, как отличить настоящую любовь от болезненной и можно ли избавиться от последней.

фото из личного архива Евгения Кульгавчука /

— Евгений Александрович, что такое любовная зависимость?

— Это вредная галлюцинация, которую нужно лечить. Это действительно искажение восприятия. Человек трактует даже порой безобразное поведение партнера в стремлении бесконечного оправдания. А ведь таким всепрощением можно и демона взрастить. Иными словами, это болезнь.

— А как же тогда отличить настоящую любовь, о которой все мечтают и говорят, от болезни?

— Любовь — это улица с двусторонним движением. А зависимость — с односторонним. Там знак «тупик» обычно висит, но некоторые, когда начинают движение, не обращают внимания на знаки.

— Хорошее сравнение! А кто больше подвержен выбирать улицу с односторонним движением — мужчины или женщины?

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— Чаще женщины. Потому что у них сильнее работает гормон окситоцин, гормон привязанности. Материнский инстинкт порой способствует чрезмерному пониманию и всепрощению, когда мужчина воспринимается как запутавшийся ребенок. Самооценка многих женщин порой, несмотря на внешний шик, может быть недостаточно хороша. И некоторые пытаются сохранить отношения, так как разрыв могут воспринимать как «позорную печать». А другим очень хочется погреться в лучах славы или возможностей. Мужчины в общей массе более просты и примитивны, и если у них не получается тут, они ищут, где получится, то есть там.

Иногда любовная зависимость возникает из-за задержки в психосексуальном развитии. Как у женщин, так и у мужчин. Дело в том, что обожание без обратной связи, когда влюбляются в артистов, других недосягаемых и ярких людей — это этап юношества и девичества, когда больше купаются в своих чувствах, чем любят. Со временем в норме должна появляться потребность и в движении навстречу. Но некоторым женщинам, Пьеро и Дон-Кихотам больше нравится страдать по недосягаемому, чем искать реальное. Это красиво, но инфантильно. Некоторым и страшно идти в жизнь: «А вдруг отвергнут?». А мечту любить безопасно. И выглядит возвышенно.

— Есть какая-то глубинная проблема, что человек постоянно идет по одному и тому же сценарию и каждый раз попадает именно в любовную зависимость?

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— У нас же в культуре часто воспеваются страдания. В кино, в творчестве. Такое вот коллективное безумство. Некоторые просто не умеют быть счастливыми. Многие бессознательно воспринимают отношения без страданий как пресные, неинтересные. Им триллеры и хорроры на дому милее. И выбрали неправильно, и расстаться не могут. Потому что зависимость. Потому что самооценка из родительской семьи не очень. Потом еще и детей рожают, рассматривая детей как цемент для отношений, только дети не должны быть инструментом. Жалко детей в таких семьях. Они видят такой «рекламный ролик» семьи и часто передают это по эстафете. Такая вот социальная болезнь. Многие находятся в токсичных отношениях, поскольку не уверены, нужны ли они вообще кому-то. Им страшно.

— Как побороть любовную зависимость, излечить болезнь раз и навсегда?

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— Наверное, правильнее будет не побороть, а избавиться. Нужно очень внимательно относиться к словам и их смыслу. Ведь за ними — установки и образы. Избавиться — это то, что не нужно. Лишнее, мешающее. Верно? С этого и начинаем. Со смысла и целеполагания. Затем нужен беспристрастный аудит отношений. Не подружек, у которых нет мужей, а профессионала, работающего с парами. Это психологи, семейные психотерапевты, врачи-сексологи. Искать лучше тех, у кого есть семья, дети, опыт. Сапожник должен быть с сапогами. Потом, если ситуация не совсем уж запущенная, необходим курс семейной психотерапии. Он нужен и для диагностических целей. Ведь важно понять, подкреплены ли надежды практическим действиями.

Важно сделать все, чтобы потом не жалеть. Выигрыш тут будет в любом случае. Или новая ступень в развитии, или же избавление от балласта и открытая дорога к новым, гармоничным отношениям. Если же объекта в поле зрения нет, а зависимость есть (ведь можно и после расставания сидеть по ночам и изучать социальные сети бывшего), то необходима психотерапия в формате аудита, формирования разочарования, пересмотра отношений, ремонта самооценки, разбивка эмоциональных триггеров и формирования безразличия. Именно безразличия, а не гнева или ненависти. Ведь пока мы думаем, неважно как, хорошо ли, плохо ли, мы находимся там. А идеальной моделью является навык отпускать с благодарностью за опыт и за то, что бывший или бывшая не занимает место другого, того, кто может сделать вас счастливее.

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