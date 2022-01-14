Эксперт Манкевич назвал справедливый курс рубля

Москва, 14 января. Нынешние позиции рубля оценил президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. Его слова передает издание «Аргументы и Факты».

Промышленник Манкевич заявил, что наблюдаемая динамика рубля показывает, что нынешний курс отечественной валюты еще не достиг справедливого баланса.

«При нынешних котировках нефти, курс доллара должен находиться в коридоре 67-71 рубля. Вероятно, постепенная нормализация внешнеполитической ситуации и снижение влияния геополитических факторов поддержат российскую валюту», — подчеркнул глава Русско-Азиатского союза.

Согласно ожиданиям специалиста, текущий год в целом содержит положительные прогнозы по стоимости нефти, природного газа, а также цветных металлов. Предполагается, что это поможет сальдо платежного баланса, а также поддержит национальную валюту. Манкевич дает прогноз, что рубль может усилиться по отношению к доллару в 2022 году на 3-7%.

Недавно своими ожиданиями относительно положения рубля в феврале поделился преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.