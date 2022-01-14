Политолог Рар указал на три громкие победы России в переговорах с США

Берлин, 14 января. Несмотря на официальный отказ Вашингтона выполнить требования Москвы по гарантиям безопасности, прошедшие переговоры можно с полной уверенностью назвать победными для РФ.

Истинную суть на первый взгляд не особо удачного саммита Россия-НАТО в беседе с журналистами канала «Sputnik на русском» раскрыл немецкий политолог Рар, подчеркнув, что Москва одержала серьезную победу над коллективным западом сразу по нескольким пунктам.

Эксперт отметил, что громкой победой России можно назвать уже сам факт прямых переговоров с США и НАТО на высшем уровне. Рар напомнил, что подобные контакты оборвались еще в 2008 году и с тех пор европейцы с американцами категорически отказывались от диалога такого формата и на такую тему — гарантий безопасности и в первую очередь нерасширения Североатлантического альянса. Много лет Вашингтон даже мысли не допускал, что этот вопрос будет серьезно обсуждаться, еще и по инициативе и даже по требованию России. Москва заставила американцев и даже их непосредственных сателлитов в ЕС не только себя услышать, но и прислушаться.

Второй победой России, по словам политолога, можно назвать то, что осталось за кадром, в кулуарах. Несмотря на то, что США официально не отказались от предоставления членства в НАТО Украине, этого на самом деле никогда не случится. Возможно, Россия даже получила устные гарантии, но сейчас настаивает на письменных, прекрасно разбираясь в сомнительных принципах американских обещаний.

«Де-факто никакого расширения НАТО больше не будет, как того и требует Москва. Германия и Франция не намерены снимать свое вето на вступление Грузии и Украины, наложенное много лет назад. И главное, что с этим согласились США, хоть и утверждают обратное. Американцы просто не могут открыто выполнить требования Москвы. Им нужно сохранить лицо. В то же время даже США попытались смягчить свой официальный отказ, согласившись обсудить сокращение как минимум ударного вооружения в Европе. В этом вопросе, я думаю, Россия сможет заставить НАТО откатить свои силы до границ 1997 года, причем в самом ближайшем будущем. Начало положено и это громкая победа», — выразил уверенность Александр Рар.

Третьим важным достижением Москвы стало огромное влияние России на общественные и политические настроения в ЕС и США. Все больше европейцев убеждаются в том, что нынешняя политика конфронтации ведет в никуда. Несмотря на давление со стороны Вашингтона Эммануэль Макрон и Олаф Шольц упрямо продвигают тезис о необходимости конструктивного диалога и даже тесного сотрудничества с Россией. Схожие тенденции можно наблюдать и в США.

Федеральное агентство новостей /

Рар признал, что в Вашингтоне еще сильны позиции части элиты, желающей дальнейшей эскалации в отношениях с Россией. Но действия Белого дома на практике говорят о том, что и оппоненты ярых русофобов, в числе которых неожиданно для себя самого оказался и Джо Байден достаточно сильны, чтобы гнуть свою линию. Политолог уверен, что со временем число здравомыслящих политиков и в Европе, и в США будет только возрастать, чему немало поспособствовали недавний ультиматум Москвы и связанные с ним переговоры. Миллионы американцев и европейцев видят, что Россия так или иначе добивается своего, пытаются разобраться в ситуации и понимают, что только русские и предлагают здравые вещи. С таким развитием событий, как минимум Европа согласиться с тем, о чем в Москве говорят уже давно — нынешняя европейская система безопасности давно себя изжила и ее нужно срочно менять. Эта победа РФ растяжима в будущем. На прошедших переговорах появились только ее зачатки.

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