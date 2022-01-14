«Газпром» увеличил доходы от продажи газа за рубеж более чем вдвое

Москва, 14 января. Доходы компании «Газпром» от продажи газа за границу по итогам 11 месяцев 2021 года составили 47,02 млрд долларов, что более чем в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, следует из материалов Федеральной таможенной службы России.

Физический объем поставок за отчетный период увеличился на 2,5%, до 186,8 млрд кубометров. Продажи компании в ноябре выросли на 3,1% в месячном выражении и составили 14,3 млрд кубометров. В стоимостном выражении экспорт повысился на 16,8%, составив 7,2 млрд долларов. Средняя экспортная стоимость газа в ноябре составила 503,5 доллара за тысячу «кубов».

Аналитик Наталья Мильчакова ранее в интервью ФАН рассказала, когда на европейском рынке газа ожидается стабилизация. Она также объяснила, зачем «Газпром» сократил в 2022 году поставки в ЕС через Украину более чем на 50%.