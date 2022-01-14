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«Газпром» увеличил доходы от продажи газа за рубеж более чем вдвое

Экономика
«Газпром» увеличил доходы от продажи газа за рубеж более чем вдвое
gazprom.ru  /  Официальный сайт ОАО «Газпром»

Москва, 14 января. Доходы компании «Газпром» от продажи газа за границу по итогам 11 месяцев 2021 года составили 47,02 млрд долларов, что более чем в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, следует из материалов Федеральной таможенной службы России.

Физический объем поставок за отчетный период увеличился на 2,5%, до 186,8 млрд кубометров. Продажи компании в ноябре выросли на 3,1% в месячном выражении и составили 14,3 млрд кубометров. В стоимостном выражении экспорт повысился на 16,8%, составив 7,2 млрд долларов. Средняя экспортная стоимость газа в ноябре составила 503,5 доллара за тысячу «кубов».

Аналитик Наталья Мильчакова ранее в интервью ФАН рассказала, когда на европейском рынке газа ожидается стабилизация. Она также объяснила, зачем «Газпром» сократил в 2022 году поставки в ЕС через Украину более чем на 50%.

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