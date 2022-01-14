Вассерман: МИД России следует указать Уильямс на неправомерность вмешательства в дела Ливии

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман на фоне вызова в Москву замглавой МИД РФ Сергеем Вершининым специального советника генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс назвал неправомерным навязывание ею сроков проведения президентских выборов в Ливии.

Ранее спецпредставитель международной организации заявила, что переходное Правительство национального единства обязано подготовить голосование до конца июня 2022 года, чем грубо вмешалась во внутренние дела североафриканской страны.

«С юридической точки зрения, высказывать такие вещи в порядке приказа, а не пожелания, конечно же, совершенно неправомерно. Складывается впечатление, что специальные советники во многих случаях воспринимают себя как командиров и верховных начальников, а не как людей, обязанных собирать сведения о происходящем и передавать их ООН», — сказал депутат.

Анатолий Вассерман отметил, что не раз встречался с сообщениями о подобном поведении специальных советников по многим другим странам, таким образом проблема не ограничивается конкретной личностью. При этом даже генеральный секретарь ООН, по его мнению, не может вмешиваться в избирательные процессы.

«Я вас удивлю, может быть, но и Антониу Гутерреш не имеет права ничего указывать странам и требовать от них. Он опять же может только советовать, собирать сведения и доводить информацию до стран-членов ООН», — разъяснил депутат.

Ожидается, что встреча Стефани Уильямс с заместителем министра иностранных дел РФ состоится 17 января. Арабские СМИ убеждены, что Сергей Вершинин донесет до западной чиновницы неправомерность принятия каких-либо решений по Ливии.

«Я надеюсь, что МИД Российской Федерации тоже выскажется примерно в том же ключе. Что речь идет о лице, не имеющем право кому-то приказывать, и о должности, не дающей право что-то приказывать», — резюмировал Анатолий Вассерман.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей назвал Стефани Уильямс «вестником войны».