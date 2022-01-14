Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 20:53
20:52
Армия
ВМС США представили концепт боевого корабля нового поколения
20:51
Экономика
Ford занял пятую позицию в рейтинге компаний по капитализации
20:50
Шоу-бизнес
Волочкова вспомнила, как Собчак начинала свою карьеру в Москве
20:49
Общество
Иммунолог Продеус призвал отказаться от крещенских купаний в пандемию COVID-19
20:48
Происшествия
Упавшие с крыш сосульки разбили стекла автомобилей в центре Петербурга
20:48
Весь мир
Ливийцы обвинили спецсоветника ООН Уильямс в провале процесса политического урегулирования
20:46
Экономика
«Оператор ГТС Украины» отметил падение фактического потребления газа в стране
20:45
Общество
Употребление сахарозаменителей и продуктов из белой муки негативно влияет на мозг человека
20:45
Весь мир
Верховный суд США заблокировал требование Байдена об обязательной вакцинации
20:44
Армия
США заявили о готовности обсудить с КНДР спорные вопросы в двусторонних отношениях
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Вассерман: МИД России следует указать Уильямс на неправомерность вмешательства в дела Ливии

Весь мир
Вассерман: МИД России следует указать Уильямс на неправомерность вмешательства в дела Ливии
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман на фоне вызова в Москву замглавой МИД РФ Сергеем Вершининым специального советника генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс назвал неправомерным навязывание ею сроков проведения президентских выборов в Ливии.

Ранее спецпредставитель международной организации заявила, что переходное Правительство национального единства обязано подготовить голосование до конца июня 2022 года, чем грубо вмешалась во внутренние дела североафриканской страны.

«С юридической точки зрения, высказывать такие вещи в порядке приказа, а не пожелания, конечно же, совершенно неправомерно. Складывается впечатление, что специальные советники во многих случаях воспринимают себя как командиров и верховных начальников, а не как людей, обязанных собирать сведения о происходящем и передавать их ООН», — сказал депутат.

Анатолий Вассерман отметил, что не раз встречался с сообщениями о подобном поведении специальных советников по многим другим странам, таким образом проблема не ограничивается конкретной личностью. При этом даже генеральный секретарь ООН, по его мнению, не может вмешиваться в избирательные процессы.

«Я вас удивлю, может быть, но и Антониу Гутерреш не имеет права ничего указывать странам и требовать от них. Он опять же может только советовать, собирать сведения и доводить информацию до стран-членов ООН», — разъяснил депутат.

Ожидается, что встреча Стефани Уильямс с заместителем министра иностранных дел РФ состоится 17 января. Арабские СМИ убеждены, что Сергей Вершинин донесет до западной чиновницы неправомерность принятия каких-либо решений по Ливии.

«Я надеюсь, что МИД Российской Федерации тоже выскажется примерно в том же ключе. Что речь идет о лице, не имеющем право кому-то приказывать, и о должности, не дающей право что-то приказывать», — резюмировал Анатолий Вассерман.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей назвал Стефани Уильямс «вестником войны».

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Вассерман: МИД России следует указать Уильямс на неправомерность вмешательства в дела Ливии
ливия
Комментировать