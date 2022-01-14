Госиспытания легкого танка «Спрут-СДМ1» для ВДВ РФ завершатся в первом квартале 2022 года

Москва, 14 января. Государственные испытания легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1» для Воздушно-десантных войск России будут завершены в первом квартале текущего года, сообщили в Ростехе.

Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев отметил, что производством бронемашины займется Курганмашзавод. Предприятие намерено приступить к освоению производства в 2022 году.

«В первом квартале этого года завершатся госиспытания этой уникальной боевой машины», — добавил он.

Кроме этого, Курганмашзавод поставил финальную партию боевых машин пехоты БМП-3 в рамках двухгодичного контракта, заключенного с Министерством обороны России. Новая техника поступит в технический парк всех военных округов страны.

Ранее сообщалось, что построенный с нуля бомбардировщик Ту-160М совершил первый полет. Специалисты ПАО «Туполев» подняли его в воздух на 30 минут, уточнили в Ростехе.