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Аналитик Орлов: НАТО побоится наносить авиаудар по Крыму из-за необратимого возмездия РФ

Армия
Аналитик Орлов: НАТО побоится наносить авиаудар по Крыму из-за необратимого возмездия РФ
wikipedia.org  /  U.S. Air Force / Public Domain

Москва, 14 января. Авиация США и других стран НАТО вряд ли решится нанести удар по российскому Крыму, потому что он относится к числу самых защищенных регионов мира, заявил военный эксперт Владимир Орлов.

Орлов рассказал, что американские разведывательные самолеты регулярно совершают полеты вблизи российского полуострова. По его словам, это нормальная практика для авиации стран НАТО. Эксперт отметил, что территория Крыма относится к категории A2AD – так называемый район воспрещения и запрещения, передает «ПолитРоссия».

«Самолеты-разведчики НАТО летают к берегам Крыма практически как на работу и ведут там радиоэлектронную разведку, оптическую разведку и разведку в других диапазонах. Используются и американские беспилотники», – рассказал он.

По его словам, подобными маневрами западные военнослужащие пытаются спровоцировать Россию на ответные действия, однако российские военные сохраняют невозмутимость. При этом Орлов подчеркивает, что если НАТО и решится на серьезную провокацию, то вряд ли будет использовать авиацию. На Западе понимают, чем для них обернется попытка атаковать Крым — все воздушные цели будут сбиты. Североатлантический альянс побоится наносить авиаудар из-за необратимого возмездия.

«Может ли Крым быть атакован авиацией противника? Скорее всего, нет. Потому что надо понимать, что современные средства противовоздушной обороны позволят нашей стране в случае агрессии сбить любые воздушные судна», — рассказал аналитик.

Ранее сообщалось, что Россия заставила ВМС США отказаться от морских провокаций. Американцам четко дали понять, что ответ на вторжение в территориальные воды страны будет жестким.

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сша нато крым авиация
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