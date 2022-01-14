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Юрист Гаджиэменов заявил, что наследство ведущего Зеленского может достаться его экс-жене

Шоу-бизнес
Юрист Гаджиэменов заявил, что наследство ведущего Зеленского может достаться его экс-жене
Global Look Press  /  Igor Primak

Москва, 14 января. Раздел имущества покойного журналиста Михаила Зеленского будет происходить в порядке, определенном Гражданским кодексом России, если он не оставил завещание. Об этом рассказал юрист Тагир Гаджиэменов.

Известно, что журналист претендовал на половину квартиры в Москве, которая была куплена во время его второго брака с Еленой Грушиной в декабре 2013 года. Об этом информирует издание «Дни.ру».

«Если Зеленский не оставил завещание, раздел имущества будет происходить в порядке, определенном гражданским кодексом. Так, половина доли в квартире останется у бывшей жены Елены Грушиной, а другая половина будет разделена между дочерьми и женой покойного, Милой Рубинчик, в равных долях (по 1/6 доли). Поскольку дочери Михаила являются несовершеннолетними, решать вопрос с оформлением квартиры придется Елене Грушиной и Миле Рубинчик», — заявил юрист.

Зеленский скончался на 47-м году жизни во время отдыха в Доминикане. По предварительной информации, причиной смерти стал инсульт.

Ранее вдова Зеленского подробно рассказала о дне, когда скончался ее муж. По словам Рубинчик, ведущему резко стало плохо, они отправились в медпункт, на входе в который он и умер.

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