Коротченко заявил, что в «мягком подбрюшье» США могут появиться российские ракеты

Военно-морская база в городе Сьенфуэгос на Кубе — идеальное место для базирования российских боевых кораблей и подводных лодок. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

По словам эксперта, в последнее время Соединенные Штаты пытаются указывать России, что ей можно делать, а что нет. Однако, считает он, у Москвы есть все законные основания, чтобы разместить свои войска на территории Никарагуа, Кубы и Венесуэлы.

«Заявления Джейка Салливана, советника президента США по национальной безопасности, где он начинает нас пугать в связи с тем, что у нас появились какие-то планы по Латинской Америке. Любое суверенное государство или группа стран в соответствии с нормами международного права и устава ООН имеют право на образование оборонительных и двухсторонних военно-технических союзов. Поэтому что может быть реально реализовано в ближайшее несколько лет — появление баз Сил специальных операций России на территории Никарагуа, Кубы и Венесуэлы. Соответственно, к этим базам должны быть приписаны смешенные авиаэскадрилии для повышения мобильности и возможности действий российских ССО в регионе. Параллельно мы должны начать подготовку соответствующих подразделений», — сообщил военный аналитик.

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Игорь Коротченко считает, что Россия также может разместить свои военные корабли, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр» на Кубе.

«Давно уже говорится о том, что военно-морская база в городе Сьенфуэгос на Кубе — идеальное место для базирования российских боевых кораблей и подводных лодок хотя бы на ротационных основах. У нас сегодня все новые боевые единицы, поступающие в состав Военно-морского флота РФ, являются носителями крылатых ракет «Калибр», а с этого года начнется оснащение кораблей комплексами «Циркон», — сказал эксперт в эфире ток-шоу «60 минут».

ФБА «Экономика сегодня» /

Военный эксперт считает, что Российские ракеты в «мягком подбрюшье» США заставят Вашингтон играть по правилам Москвы.

«Очень хорошо в «мягком подбрюшье» США иметь такой механизм. Если США будут вести себя неконструктивно, провоцировать войну в Европе, накачивать Украину оружием и базами, у России должна быть возможность пощупать Америку, что называется, за вымя, чтобы они это пощипывание очень конкретно и сильно ощутили. А то эти господа с прекрасными лицами в Сенате США выступают и пугают Россию, тряся какими-то бумажками. Вот и будем приводить в чувство американских господ и сенаторов реальными военно-техническими мерами, которые мы можем осуществить», — резюмировал Игорь Коротченко.

Финляндия не планирует вступать в Североатлантический альянс, рассказал глава внешнеполитического ведомства государства Пекка Хаависто.