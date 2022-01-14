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Ростовчанин продает кабриолет 1938 года выпуска на Avito

Общество
Ростовчанин продает кабриолет 1938 года выпуска на Avito
Pr Scr avito.ru  /  Авито — сайт объявлений. © ООО «КЕХ еКоммерц»

Ростов-на-Дону, 14 января. Ретроавтомобиль Adler Trumpf Junior 1938 года выпуска, продают на Avito. Автор объявления оценил свой экспонат в 2,5 млн рублей, с припиской — современные документы. 

Марка этого автомобиля может быть известна россиянам по фильму «Кавказская пленница», именно на нем перемещались герои картины. Кстати, такой же машиной владел и Юрий Никулин. 

«Автомобиль называется Adler Trumpf Junior cabrio, прекрасно и качественно реставрирован. Оборудование 6v. Прекрасный экземпляр как для частной коллекции, так и музейной экспозиции», — написал автор объявления.

Ранее ФАН рассказывал о популярности подержанных автомобилей в России. Особенно отметился спрос на подержанное праворукое авто. Наибольший интерес к таким моделям проявляют жители Дальнего Востока и Сибири.

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avito ростов на дону объявления ретроавтомобили
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