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Вопрос журналистки об импотенции Запада и «Камасутре» рассмешил Лаврова

Политика
Вопрос журналистки об импотенции Запада и «Камасутре» рассмешил Лаврова
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 14 января. Российская журналистка рассмешила главу МИД РФ Сергея Лаврова на пресс-конференции, задав вопрос о «Камасутре».

Глава российского внешнеполитического ведомства провел встречу с журналистами, в ходе которой рассказал об итогах деятельности дипломатии в 2021 году. Он ответил на вопросы, а также затронул тему Запада и его попыток влияния на Россию.

Корреспондент издания «Коммерсант» напомнила Лаврову о его высказываниях про «Камасутру» и импотенцию Запада в вопросе подхода стран ЕС к построению диалога с Россией. Она поинтересовалась, поменялось ли что-то за праздничные дни.

«По-моему, ничего не изменилось», — рассмеявшись, ответил министр.

Ранее Лавров отметил, что в мире накапливается конфликтный потенциал. По его словам, ключевую роль в этом процессе играют страны коллективного Запада.

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