Глава офиса Зеленского Ермак заявил о готовности Украины к вступлению в НАТО

Киев, 14 января. Украина готова к вступлению в Североатлантический альянс, рассказал глава Офиса президента страны Андрей Ермак.

По его словам, государство также считает членство в НАТО вопросом жизни и смерти. Соответствующим заявлением глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского поделился на виртуальном мероприятии в Атлантическом совете.

«Мы уже абсолютно готовы быть членом НАТО», — подчеркнул Ермак.

Киев ждет, что будут озвучены конкретные требования для членства в Альянсе, отметил он.

Ранее журналисты газеты The New York Times рассказали, что Украина в ближайшем будущем не вступит в НАТО несмотря на то, что никто не опровергает ее право стремиться в Альянс. По их словам, одной из причин является неуверенность стран Европы в выгоде от ее членства в НАТО.