Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 20:52
20:52
Армия
ВМС США представили концепт боевого корабля нового поколения
20:51
Экономика
Ford занял пятую позицию в рейтинге компаний по капитализации
20:50
Шоу-бизнес
Волочкова вспомнила, как Собчак начинала свою карьеру в Москве
20:49
Общество
Иммунолог Продеус призвал отказаться от крещенских купаний в пандемию COVID-19
20:48
Происшествия
Упавшие с крыш сосульки разбили стекла автомобилей в центре Петербурга
20:48
Весь мир
Ливийцы обвинили спецсоветника ООН Уильямс в провале процесса политического урегулирования
20:46
Экономика
«Оператор ГТС Украины» отметил падение фактического потребления газа в стране
20:45
Общество
Употребление сахарозаменителей и продуктов из белой муки негативно влияет на мозг человека
20:45
Весь мир
Верховный суд США заблокировал требование Байдена об обязательной вакцинации
20:44
Армия
США заявили о готовности обсудить с КНДР спорные вопросы в двусторонних отношениях
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Нефтегазовые доходы РФ сверх нормы предложили возвращать в экономику

  /   Обновлено: 14 января 2022 19:46
Экономика
Нефтегазовые доходы РФ сверх нормы предложили возвращать в экономику
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 14 января. Минэкономразвития России поддерживает закрепление в Бюджетном кодексе нормы, которая бы позволила сверхдоходы бюджета перенаправлять на расходные статьи.

Поступающие выше прогноза доходы в отечественный бюджет необходимо использовать для различных расходных статей, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Еще в предыдущем году глава Минэкономразвития указывал, что бюджетное правило не дает широко использовать доходы, полученные с торговли нефти и газом. Максимальный уровень устанавливается по спецформуле и учитывает ценовой прогноз по черному золоту, а также рублевому курсу.

Бюджет создается, отталкиваясь от достаточно консервативной оценки доходности. Если же доходы получаются гораздо выше, то превышение не направляется в расходы, что считает не совсем корректным представитель Минэка.

«По итогам 2020 года поступило 760 миллиардов рублей незапланированных доходов из экономики, и они обратно не вернулись, потому что у нас все незапланированные доходы шли на погашение долга. В прошлом году мы сделали большой шаг вперед: в декабре, на основе уточненного прогноза, Минфин уточнил оценку доходов, и 400 миллиардов рублей будут доступны, они пошли на расходы в прошлом году и реально оказались доступны в экономике. Это важнейший шаг вперед», — отметил Решетников.

Министр подчеркивает, что подобный подход важно закрепить в Бюджетном кодексе. Как полагает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, России следует постепенно отходить от использования доходов с реализации газа и нефти в качестве основного источника поддержки бюджета.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Нефтегазовые доходы РФ сверх нормы предложили возвращать в экономику
расходы решетников доходы бюджета нефть и газ Минэкономразвития России
Комментировать