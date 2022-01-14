Нефтегазовые доходы РФ сверх нормы предложили возвращать в экономику

Москва, 14 января. Минэкономразвития России поддерживает закрепление в Бюджетном кодексе нормы, которая бы позволила сверхдоходы бюджета перенаправлять на расходные статьи.

Поступающие выше прогноза доходы в отечественный бюджет необходимо использовать для различных расходных статей, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Еще в предыдущем году глава Минэкономразвития указывал, что бюджетное правило не дает широко использовать доходы, полученные с торговли нефти и газом. Максимальный уровень устанавливается по спецформуле и учитывает ценовой прогноз по черному золоту, а также рублевому курсу.

Бюджет создается, отталкиваясь от достаточно консервативной оценки доходности. Если же доходы получаются гораздо выше, то превышение не направляется в расходы, что считает не совсем корректным представитель Минэка.

«По итогам 2020 года поступило 760 миллиардов рублей незапланированных доходов из экономики, и они обратно не вернулись, потому что у нас все незапланированные доходы шли на погашение долга. В прошлом году мы сделали большой шаг вперед: в декабре, на основе уточненного прогноза, Минфин уточнил оценку доходов, и 400 миллиардов рублей будут доступны, они пошли на расходы в прошлом году и реально оказались доступны в экономике. Это важнейший шаг вперед», — отметил Решетников.

Министр подчеркивает, что подобный подход важно закрепить в Бюджетном кодексе. Как полагает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, России следует постепенно отходить от использования доходов с реализации газа и нефти в качестве основного источника поддержки бюджета.