Команда Нурмагомедова рассказала о состоянии заразившегося коронавирусом экс-чемпиона UFC

Москва, 14 января. Болезнь экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова протекает без осложнений, рассказали в команде российского бойца.

О положительном результате теста на коронавирусную инфекцию у 33-летнего Нурмагомедова стало известно ранее в пятницу.

«Болезнь Хабиба протекает в легкой форме, повышенной температуры и осложнений нет», — передает ТАСС слова представителя Нурмагомедова.

Напомним, отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов 3 июля 2020 года скончался в Москве от осложнений на фоне коронавируса. На следующий день заслуженный тренер России был похоронен в родном селе. Сам непобежденный экс-чемпион признавался, что только вера в бога помогает пережить смерть отца и наставника.