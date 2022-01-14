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Команда Нурмагомедова рассказала о состоянии заразившегося коронавирусом экс-чемпиона UFC

Спорт
Команда Нурмагомедова рассказала о состоянии заразившегося коронавирусом экс-чемпиона UFC
Nation News

Москва, 14 января. Болезнь экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова протекает без осложнений, рассказали в команде российского бойца.

О положительном результате теста на коронавирусную инфекцию у 33-летнего Нурмагомедова стало известно ранее в пятницу.

«Болезнь Хабиба протекает в легкой форме, повышенной температуры и осложнений нет», — передает ТАСС слова представителя Нурмагомедова.

Напомним, отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов 3 июля 2020 года скончался в Москве от осложнений на фоне коронавируса. На следующий день заслуженный тренер России был похоронен в родном селе. Сам непобежденный экс-чемпион признавался, что только вера в бога помогает пережить смерть отца и наставника.

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