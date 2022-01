Сенатор Джабаров объяснил, почему Россия грозит США новым Карибским кризисом

Российский дипломат Сергей Рябков объявил, что не исключает появления российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле. По словам замминистра, все будет зависеть от дальнейших действий американской стороны. В ответ в Белом доме пообещали «разобраться» в случае появления военных в Латинской Америке.

Может ли противостояние между Россией и США обернуться новым Карибским кризисом, международная редакция ФАН спросила у профессора МГИМО МИД России Владимира Сударева.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что не исключает размещения российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле. Москва может прибегнуть к такой мере в ответ на давление со стороны администрации Соединенных Штатов, дал понять российский дипломат.

В ответ ключевой советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил, что американские власти будут действовать «решительно», в случае появления российских войск в Западном полушарии. Заявление Рябкова представитель Белого дома объявил «бахвальством».

Asked about Russia keeping the door open to a military presence in Latin America, Jake Sullivan said: "I’m not going to respond to bluster in the public commentary" and that "if Russia were to move in that direction, we would deal with it decisively” https://t.co/Y6IA3gGt18