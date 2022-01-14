Сенатор Джабаров объяснил, почему Россия грозит США новым Карибским кризисом

Российский дипломат Сергей Рябков объявил, что не исключает появления российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле. По словам замминистра, все будет зависеть от дальнейших действий американской стороны. В ответ в Белом доме пообещали «разобраться» в случае появления военных в Латинской Америке.

Может ли противостояние между Россией и США обернуться новым Карибским кризисом, международная редакция ФАН спросила у профессора МГИМО МИД России Владимира Сударева.

Ничего исключать не буду

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что не исключает размещения российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле. Москва может прибегнуть к такой мере в ответ на давление со стороны администрации Соединенных Штатов, дал понять российский дипломат.

«Я не хочу ничего не подтверждать и ничего исключать не буду. Зависит от действий американских коллег. Президент России многократно высказывался в том числе и на эту тему — каковы могут быть мероприятия по линии российского военно-морского флота, если дело совсем пойдет в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного нажима на нас», — заявил Рябков в эфире телеканала RTVI.

В ответ ключевой советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил, что американские власти будут действовать «решительно», в случае появления российских войск в Западном полушарии. Заявление Рябкова представитель Белого дома объявил «бахвальством».

«Я не собираюсь публично комментировать пустое бахвальство. Такая тема не поднималась в ходе дискуссий в рамках Диалога по стратегической стабильности. Если бы Россия двигалась в этом направлении, мы бы решительно с этим разобрались», — сказал он во время пресс-конференции в Вашингтоне.

Asked about Russia keeping the door open to a military presence in Latin America, Jake Sullivan said: "I’m not going to respond to bluster in the public commentary" and that "if Russia were to move in that direction, we would deal with it decisively” https://t.co/Y6IA3gGt18 — Chris (@chrstphr_woody) January 13, 2022

Сценарий, в ходе которого российские средства поражения — баллистические и крылатые ракеты — окажутся в непосредственной близости к границам США, стал одной из важных политических тема в СМИ на Западе. Американские издания видят в заявлении Рябкова признак «воинственности» России и сравнивают ситуацию с Карибским ракетным кризисом 1962 года.

Федеральное агентство новостей /

Кризисная ситуация

Существующая ситуация вокруг Украины обладает определенным сходством с началом Карибского ракетного кризиса. В 1961 году американская пропаганда заявляла, что Советский Союз опережает их в развитии ракетной техники и средств доставки ядерных бомб. Чтобы скомпенсировать это, США разместили ракеты среднего радиуса действия в Италии и Турции. Оттуда они могли за короткое время достигать Москвы и других стратегически важных городов СССР.

В наше время размещение баллистических ракет на Украине (что практически неизбежно в случае вступления страны в НАТО) вызывает аналогичную озабоченность в России. Москва длительное время указывала на международных площадках, что США стремятся изменить ракетный паритет в мире в свою пользу, используя для этого территорию стран Европы. В начале 2022 года ситуация сильно обострилась — и российские власти вынуждены были провести «красные линии», которые вынудят Россию на военно-технический ответ.

wikipedia.org / U.S. Navy / Public Domain

Решение Никиты Хрущева о размещении на Кубе советских ракет и воинских подразделений вызвало крайне острую реакцию американцев — многие историки считают, что в тот период США и СССР находились крайне близко к началу ядерной войны. Общественное мнение в Штатах шумело, простые американцы ожидали конца света со дня на день. Однако в итоге переговоры президента Кеннеди с советским послом Анатолием Добрыниным позволили разрядить ситуацию. В итоге Соединенные Штаты убрали свои ракеты из Турции, а Советский Союз — с Кубы.

Чем разрешится ситуация, которая сложилась в январе 2022 года, пока не ясно.

Решение еще не принято

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил международной редакции ФАН, что на данный момент вариант с вводом войск на Кубу или в Венесуэлу если и рассматривается, то «гипотетически». Решение будут принимать после окончания переговоров между США и Россией.

«Рябков сказал это, чтобы показать, какие возможны варианты, а не потому что кто-то уже собирается размещать там ракеты и ведет переговоры на эту тему. Я думаю, что этот вариант пока если и рассматривают, то гипотетически. Но пока никаких решений военной-технического характера не принимали. Мы ждем ответа от американцев и НАТО, а дальше наше военно-политическое руководство будет принимать решение», — сказал Джабаров.

council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания РФ

Сенатор подчеркнул, что реакция Салливана здесь неуместна, — не следует угрожать России, потому что Россия всегда выступала за мирное урегулирование проблем.

«Мы говорим не о виртуальных вещах. Американцы считают возможным размещать ракеты в Польше и Румынии, и это считается нормальным, — а если Россия захочет разместить, то это уже преступление? Угрожать не нужно. Неужели американцы не поняли, что мы спокойно относимся к угрозам? Мы сторонники мирного развития событий, и мы ничего особенного не просим, — а просим остановить ползучее продвижение НАТО к нашим границам. Они же упираются и говорят «вы угрожаете», — не мы угрожаем, а вы нас вынуждаете реализовать ответные меры!», — возмутился Джабаров.

Карибского кризиса не будет

По мнению главного научного сотрудника центра политических исследований ИЛА РАН, профессора МГИМО МИД России Владимир Сударева сценарий развертывания российского контингента на Кубе и в Венесуэле возможен, потому что Россия в нынешней ситуации, когда вокруг со всех сторон силы НАТО, обязана чем-то отвечать.

mgimo.ru /

«Россию пытаются загнать в безвыходную ситуацию, — а тут есть интересная возможность. Возьмем хотя бы Венесуэлу: с 2011 года действует соглашение с Россией о военно-техническом сотрудничестве, безукоризненное с точки зрения международного права. После этого начались поставки нашего вооружения — C-300 и тому подобных систем, и конечно наши специалисты приезжали обучать. Трамп был в шоке, но результат оказался каким? Это военно-техническое сотрудничество привело к мощному развитию вооруженных сил Венесуэлы. Они одни из самых многочисленных в Латинской Америке, там 160 тысяч человек. Вооружив и обучив их, мы сняли вопрос о возможной интервенции в Венесуэлу со стороны Бразилии, Чили, США и так далее. Теперь мы можем сделать новый ответный ход», — считает эксперт.

twitter.com / @Libertad020

Сударев напомнил, что Китай активно ведет торговое и экономическое освоение Латинской Америки — не только Венесуэлы, но и многих других стран. Поднебесная давно инвестирует в Латинскую Америку и ждет отдачи, поэтому она не будет поддерживать Россию, а будет «дистанционно отслеживать ситуацию». Но обострения, подобного Карибскому кризису 1962 года, ждать не приходится — стороны просто не заинтересованы в этом.

«Я думаю, что того кризиса, уже никогда не будет, он никому не нужен. Он не нужен в первую очередь самим латиноамериканцам, которые не могут забыть этот страшный Карибский кризис. Это не нужно США, потому что такой сценарий подрубит Байдену все шансы (в политике), там шансов не будет вообще. Это демонстрационный эффект — демонстрация своей силы. Россия может это себе позволить, тем более такая ситуация на наших границах», — заключали эксперт.

mil.ru / Прессс-лужба Министерства обороны РФ

Несмотря на то что с тех пор прошло много времени, методы не изменились. США по-прежнему ведет опосредованные войны накачивая страны оружием, а затем заявляет про «российскую угрозу» и о «вторжении на Украину». А одно лишь упоминание о размещении ракет в Латинской Америке моментально вызывает болезненную реакцию у американского руководства.