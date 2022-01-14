«Любая победа превращается в предательство»: почему украинцы заподозрили Байдена в «сговоре» с Кремлем

От любви до ненависти — один шаг. Такой поговоркой объяснил политолог Владимир Рогов поступок украинского коллеги и заместителя главного редактора издания «Страна.ua» Максима Минина, который обвинил президента США Джо Байдена в «работе на Кремль», поскольку последний якобы намеренно блокировал санкции по «Северному потоку — 2». Своим мнением Владимир Рогов поделился в беседе с ФАН.

«Совсем недавно украинские политологи и общественники кричали, что Байден — наш, что Байден является потомком основателя Запорожской Сечи Вишневецкого — Байды и прочую несуразицу. А сегодня Байден уже «слит». Почему так происходит? Потому что существует такое понятие, как «колесо генотьбы». Это когда любая победа превращается в предательство. Нет ни одной победы Киева, которая бы не закончилась предательством», — высказал свою точку зрения Владимир Рогов.

youtube.com / Vesinternet Com

При этом собеседник ФАН высказал предположение, что США использовали Украину в своих корыстных целях.

«Украинский политический проект вполне ожидаемо стал заложником большой игры и больших торгов по попытке США купить лояльность у России. Но делается это все искусно по Макиавелли, лицемерно. Таким образом, чтобы выглядело, словно США боролись за Украину, но коварный Путин, в кавычках, все-таки победил», — резюмировал свою позицию Рогов.

Ранее читатели Daily Express призвали НАТО оставить в покое Украину и не злить Россию. Британцы считают, что Североатлантический альянс ведет себя лицемерно по отношению к России, используя неуместные доводы по вопросу размещения на Украине западных военных.