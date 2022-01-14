Политолог Межевич допустил отключение России от интернета из-за санкций США

Санкт-Петербург, 14 января. Если дело дойдет до конфликта, в ходе которого США введут санкции, то Россию просто отключат от интернета, рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Соответствующее заявление политолог сделал во время пресс-конференции медиацентра «Патриот». По его словам, несмотря на вероятность отключения от Сети, любые ограничительные меры Соединенных Штатов являются идеальным выходом для Российской Федерации.

Сенат США отказался вводить новые ограничительные меры против газопровода «Северный поток — 2» на фоне опасений окончательно рассориться с Германией. В Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, встреча прошла в штаб-квартире Альянса и ее итоги оказались неясными. Политолог рассказал, что могут сделать американцы после переговоров.

По словам Межевича, вся электронная техника США вернется в свой исходный статус и Россию просто отключат от Сети. Он добавил, что китайские партнеры поддержат Москву и выдадут каждому россиянину из соображения братства телефон от компании Huawei.

«Нас просто отключат... А вот переоценивать устойчивость американского общества и его желание сползти в войну я бы не стал. В США полно своих проблем и воевать за Украину страна не будет... Любые санкции — это идеальный выход для нас, заодно сразу как при перемешивании всплывет весь мусор наверх», — подчеркнул Межевич.

Ранее в МИД России сообщили, что США и НАТО следует сделать выбор относительно предложенных Москвой принципов равной и неделимой безопасности, изложенных на переговорах. В ведомстве объяснили, что российская сторона сделала свой шаг, теперь ситуация зависит от Вашингтона и Брюсселя.