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Правдивость истории: что отличает «Гранит» от большинства других фильмов
Общество
Правдивость истории: что отличает «Гранит» от большинства других фильмов
кадр из фильма «Гранит»  / 

Отечественный кинематограф должен служить цели прославления Родины. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Международного центра политических исследований Владимир Брутер.

28 декабря на телеканале НТВ вышла премьера основанного на реальных событиях боевика «Гранит» от создателей таких фильмов, как «Турист» и «Солнцепек». Ее сюжет строится вокруг истории военных инструкторов из России, приехавших в Мозамбик подготовить местную армию к противостоянию с вооруженными бандформированиями, связанными с ИГИЛ1 (запрещенная в РФ террористическая организация).

Правдивость истории: что отличает «Гранит» от большинства других фильмов
кадр из фильма «Гранит» /

«На мой взгляд, такие фильмы обязательно нужны, поскольку образ России в глазах россиян всегда должен быть положительным, — подчеркнул Брутер. — И этот героический облик Родины нужно из чего-то создавать — в том числе из характеров подобного рода фильмов. При этом требования к качеству видеоряда и его правдивости никто не отменял — от этого зависит то, как много представителей молодежи будут формировать по данной кинопродукции образ своей страны».

Ранее руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич рассказал, почему «Гранит» стал символом российского патриотизма.

1 Организация запрещена на территории России.

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россия брутер гранит
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