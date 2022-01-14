Британские депутаты потребовали прекратить поддержку Бахрейна из-за репрессий

Лондон, 14 января. Группа британских депутатов осудила правительство за сотрудничество с Бахрейном, который обвиняется в нарушении прав человека, и призвала прекратить спонсирование Манамы.

Основанием для критики стало положение 1 400 политических заключенных, оказавшихся за решеткой в 2011 году после неудачного восстания сторонников демократических движений в королевстве. Власти Бахрейна подозреваются в вынесении данным лицам несправедливых судебных вердиктов и пытках в их отношении. При этом Великобритания все последние десять лет продолжала оказывать финансовую помощь Манаме, в том числе МВД королевства и четырем другим ведомствам, которые руководят содержанием узников, о чем официально Лондон заявил в августе прошлого года.

In Bahrain, 1,400 political prisoners, including many imprisoned for their roles in the uprising, remain behind bars, accusing authorities of unfair trials and torture



https://t.co/dQSZZwvf8V — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 14, 2022

Помимо этого, критику правозащитников вызывают и продолжающиеся в Бахрейне смертные казни. Как сообщается, с 2011 года к высшей мере наказания здесь был приговорен как минимум 51 человек. Однако Манама утверждает, что придерживается политики «абсолютной нетерпимости» к жестокому обращению с заключенными и ввела международно признанные гарантии в области прав человека. Официальный Лондон поддерживает своего союзника и заверяет, что они вместе работают над реформированием системы правосудия в Бахрейне.

Позиция критиков сотрудничества

Дебаты по данной теме инициировал депутат от Шотландской национальной партии Брендан О'Хара, который также возглавляет Всепартийную парламентскую группу за демократию и права человека. Он заявил, что за десять лет «любовных посланий» от Британии власти аравийского королевства ничуть не изменили свой подход.

«В то время как Соединенное Королевство отправляет все больше и больше денег своих налогоплательщиков в Бахрейн, там продолжаются репрессии в отношении содержащихся под стражей», — сказал О'Хара.

4 peacefully preaching freedom & democracy-Bahrain Gov brutally tortured &sentenced Dr Singace #اغيثوا_سجناء_البحرين pic.twitter.com/vi9mOIshKK — #HumanRights4ALL (@OneLadyLibra) June 10, 2016

Также депутат напомнил, что заседание совпало по дате со 190-м днем голодовки Абдулджалиля ас-Сингаса, самого известного из политических заключенных в тюрьме Манамы. Он был одним из лидеров демократического движения и в числе прочих повстанцев подвергся аресту в 2011 году. Вынесенное ему обвинение в заговоре против правительства осудили многие страны, включая и Великобританию. Бывший глава МИД Соединенного Королевства Алистер Берт в 2012 году выразил «глубокое беспокойство», когда приговор Ас-Сингасу и 12 другим активистам был оставлен в силе.

Prison guards in #Bahrain have taken away the book Human Rights Defender Abduljalil Al Singace has spent 4 years writing in jail about local language & culture. Just give it back pic.twitter.com/XJQgZLJlVw — Brian Dooley (@dooley_dooley) July 16, 2021

Голодовку демократ объявил в июле прошлого года из-за конфискации рукописи книги, над которой он работал, будучи под стражей. Депутаты британского парламента ранее отправили открытое письмо министру иностранных дел Лиз Трусс, попросив ее выступить в поддержку Ас-Сингаса, однако какой-либо реакции на это не последовало. В ходе нынешнего заседания представитель Либерально-демократической партии Соединенного Королевства Алистер Кармайкл призвал к введению санкций против министра внутренних дел Бахрейна Рашида бин Абдаллы Аль Халифы за его роль в репрессиях по отношению к заключенным и за поддержку «культуры безнаказанности».

Мнение сторонников Манамы

Однако ряд членов британского парламента не согласился со своими коллегами и обратил внимание на то, что Лондон готовится подписать соглашение о свободной торговле с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, куда входит и Бахрейн.

«Это явно не вопрос партийной политики. Очевидно, что борьба за права человека для политических заключенных в Бахрейне и вне его выходит за эти рамки. Это не вопрос правых или левых, а вопрос правильного или неправильного. Если мы как члены парламента не будем отстаивать позицию, которая верна накануне соглашений о свободной торговле с Бахрейном, то что же будет дальше?», — отметил депутат от лейбористов Бэмбос Хараламбус, занимающийся делами Ближнего Востока.

Britain and GCC agree to 'work rapidly' towards free trade deal. Great progress. https://t.co/ohSpEr8WI2 — Lubna Qassim (@LubnaQassim) December 21, 2021

В поддержку Манамы высказался и представитель от партии «Тори» Боб Стюарт, дважды заявив о том, что никто в аравийском королевстве не сидит в тюрьмах «просто за несогласие с правящим режимом», а свобода слова и мнений там прямо защищена конституцией и не может преследоваться. Как сообщается, ранее депутат посетил Манаму, причем затраты на его пятидневный визит в размере пяти с лишним тысяч фунтов стерлингов оплатил МИД Бахрейна. Всего же власти страны израсходовали около 20 тысяч на то, чтобы привлечь на свою сторону британских парламентариев.

Выгода или справедливость

Некоторые из депутатов запросили у министра по делам Ближнего Востока Джеймса Клеверли отчет об эффективности затрат Лондона в области партнерства с Бахрейном. В ответ тот заявил, что придерживается «альтернативной и более сбалансированной точки зрения», и выразил мнение, что Великобритании полезнее сотрудничать с давним союзником, нежели его критиковать.

Как он подчеркнул, то, что О'Хара не заметил реакции Лондона на происходящее в Бахрейне, не означает, что ее не было вовсе. Клеверли привел ряд примеров реформирования уголовного законодательства аравийского королевства, разработки поправок к конституции с учетом соблюдения прав человека, а также судебных преследований в отношении 90 сотрудников служб безопасности, которые проводились при помощи Соединенного Королевства. Министр отметил, что постоянно поддерживает контакт с сотрудниками МИД Бахрейна и те прислушаются к мнению британских коллег.

MPs from various parties in #Britain partook in the discussion on #Bahrain's serious human rights abuses, and also discussed the Al-Khalifa regime's use of brutal torture and kangaroo courts against the opposition.#UnitedKingdomhttps://t.co/NilaSzIZGr — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) January 14, 2022

В свою очередь, О'Хара выразил разочарование из-за того, что Клеверли не упомянул детально ни об одном из резонансных дел, касающихся узников, и заявил о намерении и дальше освещать темы, которые не желают поднимать власти страны. Приведенные же министром примеры о переменах в Бахрейне он счел свидетельством того, что все усилия Соединенного Королевства за прошедшее десятилетие, возможно, потерпели неудачу, назвав это «обычным делом».

Политика Лондона в отношении Манамы подвергается критике уже не первый раз. В июне во время визита в Великобританию премьер-министра Бахрейна наследного принца Салмана бин Хамада свое неодобрение высказал один из членов Палаты лордов Пол Скривен, заявив, что его государство поставило торговлю выше защиты прав человека. Как он отметил, в пресс-релизе, посвященном встрече глав правительств двух стран, не было и упоминания о репрессиях, которые проводит Манама.