Банк России сообщил о росте реального эффективного курса рубля

Москва, 14 января. Реальный эффективный курс отечественной валюты увеличился за прошлый год на 9%, подсчитали в ЦБ.

Курс национальной валюты к валютам ключевых российских торговых партнеров с учетом инфляции, в рамках предварительной оценки, вырос за предыдущий год на 9%, считают представители Центробанка.

По мнению экспертов, если рассматривать реальный эффективный курс рубля за декабрь, то прирост за прошлый месяц достиг 0,3%, свидетельствуют материалы регулятора.

Реальный курс рубля по отношению к американскому доллару упал в сравнении с ноябрем на 1,2%. Если рассматривать рубль в паре с евро, то курс не продемонстрировал изменений. Номинальный рублевый курс к доллару в конце 2021 года упал на 1,5%. В отношении европейской валюты курс снизился на 0,5%.

Центральный банк РФ планирует снизить инфляцию к концу текущего года примерно до 4% или 4,5%. Об этом заявляла председатель главного финансового регулятора страны Эльвира Набиуллина.