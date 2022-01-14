Оnet: почти два миллиона секретных документов ВС Польши утекли в интернет

Варшава, 14 января. Свыше 1,7 миллиона секретных документов оборонного ведомства Польши оказались в открытом доступе, сообщает польский интернет-портал Оnet.

По имеющейся информации, в Сеть утекли данные о вооружении, боеприпасах, наличии запасных частей, обмундировании наземных войск, ВВС и флота. Часть документов касается военной техники, приобретенной ВС Польши в США, Германии и в Израиле.

«Этот материал стоит огромных денег. Это стратегические данные, получить которые хочет разведка РФ. Они дают основу для точного подсчета, каково материальное состояние военных подразделений, какие у нас резервы, какие подразделения мы считаем приоритетными», — заявил экс-начальник армейской контрразведки, генерал Петр Пытель.

Ранее в Польше заявили, что попытки НАТО «сдерживать Россию» лишены смысла. Эксперты полагают, что затея Брюсселя изначально была обречена на провал.