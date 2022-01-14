Развод, помолвка, коллективный иск: как начался 2022-й для знаменитостей

С начала года прошло всего две недели, а некоторые из знаменитостей уже успели обратить на себя внимание. Оно и немудрено: селебрити все время на виду, а значит, любое событие в их жизни активно освещается в прессе и обсуждается в социальных сетях. О ком уже успели посудачить в только наступившем 2022-м — в обзоре ФАН.

Канье Уэст

flickr.com / NRK P3 / CC BY-NC-SA 2.0

Американского рэпера Канье Уэста подозревают в нападении на фаната, попросившего у него фотограф. Минувшей ночью возле одного из клубов в центре Лос-Анджелеса к музыканту подошла группа людей, желающих сделать фото и взять автограф. Отказавшего в просьбе Канье продолжили снимать на камеру, после чего он разозлился и оттолкнул одного из мужчин, ударив по шее и по голове. Как пишут западные издания, музыкант кричал, что никто не понимает, через что он сейчас проходит. Вероятно, он имел в виду недавний развод со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян. Сейчас в произошедшем разбирается местная полиция; если вину Уэста докажут, то ему грозит до шести месяцев лишения свободы.

Ким Кардашьян

facebook.com / Kim Kardashian West

Экс-супруга рэпера тоже оказалась замешана в неприятной истории. Против нее, баскетболиста Пола Пирса и боксера Флойда Мейвезера подали коллективный иск о мошенничестве. Знаменитостей обвиняют в том, что летом прошлого года они прорекламировали криптовалюту EthereumMax, с помощью которой были обмануты инвесторы. Истцы обвиняют Кардашьян и спортсменов в намеренном продвижении сомнительных токенов в социальных сетях. Представители EthereumMax отвергли обвинения, никто из знаменитостей пока не выступил с заявлением.

Джейсон Момоа и Лиза Боне

Global Look Press / ImagePressAgency/face to face

Спустя 16 лет совместной жизни звезда блокбастеров Джейсон Момоа и актриса Лиза Боне объявили о расставании. На своей странице в Instagram артист оставил трогательное заявление, отметив, что любовь между ним и бывшей супругой продолжает существовать. Поклонники обожали пару за романтичную историю знакомства: как рассказывал Момоа, будущую жену он увидел на экране, когда ему было восемь, и сразу же решил с ней познакомиться. Однако это произошло спустя 18 лет, когда оба встретились на вечеринке в джаз-клубе. Спустя пару лет у звезд родилась дочь Лола, а в 2008 — сын Накоа-Вульф.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Global Look Press / Hubert Boesl/dpa

Кто-то разводится, а кто-то готовится к семейной жизни. Американский рэпер Machine Gun Kelly сделал предложение своей возлюбленной, известной актрисе Меган Фокс. Она ответила согласием — помолвка состоялась в особенном для пары месте, а на руке актрисы оказалось кольцо с изумрудом и бриллиантом, дизайн которого музыкант разработал сам. История пары началась в 2020 году на съемках триллера «Полночь на злаковом поле». На тот момент актриса еще была замужем за Брайаном Остином Грином, однако после развода ее отношения с рэпером стали принимать обороты.

Ольга Бузова и Клава Кока

Prt Scr youtube.com / Клава Кока

Певица и видеоблогер Клава Кока попала в неловкую ситуацию. На горнолыжном отдыхе в Куршевеле она встретила Ольгу Бузову — девушки принялись вместе кататься на лыжах и посещать местные бары. Так, в один из вечеров Кока поделилась в Instagram видео, на котором исполнительница хита «Мало половин» выглядит нетрезвой. Поклонники сочли, что видео компрометирует Бузову и осудили поступок ее подруги. Высказались о ситуации и отечественные звезды: певец Дима Билан пристыдил Клаву Коку, а телеведущая Алена Водонаева заявила, что с такими друзьями не надо и врагов.