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Депутат Попова: прибытие военных НАТО на Украину приведет к обострению ситуации в Донбассе

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Армия
Депутат Попова: прибытие военных НАТО на Украину приведет к обострению ситуации в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Донецк, 14 января. Прибытие военных инструкторов из стран-членов НАТО на Украину для обучения киевских силовиков может обернуться малоприятными последствиями для Донбасса, полагает депутат Народного совета ДНР Ирина Попова.

По ее мнению, за прибытием инструкторов может последовать эскалация конфликта на востоке Украины. Однако Народная милиция ДНР готова ответить на любые агрессивные действия Киева, независимо от уровня подготовки иностранных военных, передает РИА Новости.

«Очень может быть, что в скором времени планируется и обострение на линии разграничения», — пояснила Попова.

Депутат также выразила надежду, что Европа прекратит заниматься эскалацией конфликта и подтолкнет Киев к выполнению Минских соглашений.

Стоит отметить, что подразделения Вооруженных сил Украины систематически нарушают режим перемирия в Донбассе. Так, 11 января киевские силовики четыре раза обстреляли территории ЛНР.

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украина днр донбасс
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